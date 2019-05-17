HABER

Binali Yıldırım cuma namazı sonrası soruları yanıtladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 15:45 | Son Güncelleme

İdris TİFTİKCİ - Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı.

İdris TİFTİKCİ - Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da cuma namazını aynı camide kıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
31 Mart yerel seçimlerinin startını Eyüpsultan'dan başlattığı hatırlatılan Yıldırım'a "Eyüp Sultan'ın bir anlamı var mı?" diye soruldu. Yıldırım, "Mübarek cuma günü. Seçim koordinasyon merkezimiz bugün Eyüpsultan'da program hazırlamış. Bu çerçevede buradayız" dedi.

(FOTOĞRAF)

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
İstanbul’da Kurt Kapanı-8 uygulaması gerçekleştirildiİstanbul’da Kurt Kapanı-8 uygulaması gerçekleştirildi
Türk bayraklı meteoroloji balonu gökyüzüne uçurulduTürk bayraklı meteoroloji balonu gökyüzüne uçuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Dokuzuncu gezegen'de sıra dışı bahar

'Dokuzuncu gezegen'de sıra dışı bahar

Eskişehir'de cezaevi firarisi 8 saatte ikna edildi

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Trabzon'da bir tarihi menfez daha bulundu

Yüzlerce yıldır oradaymış! Bir menfez daha bulundu

'Cennetten parçalar' 5 asırdır bu camide muhafaza ediliyor

'Cennetten parçalar' 5 asırdır bu camide muhafaza ediliyor

Son dakika: Beşiktaş'taki hain saldırıda cezalar belli oldu

Cezalar belli oldu! Müebbet ve 4890 yıl hapis

'Uyuyan volkan'ın kaynağı araştırılıyor

Yerin sadece 5 kilometre altında! Eğer doğruysa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.