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Binali Yıldırım, cuma namazını Beykoz’da kıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2019 16:17 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cuma namazını Beykoz Paşabahçe Camisinde vatandaşlarla beraber kıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cuma namazını Beykoz Paşabahçe Camisinde vatandaşlarla beraber kıldı. Namazın ardından bir vatandaşın cenaze namazına da katılan Yıldırım, daha sonra Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın ile Beykoz esnafını ziyaret etti.
TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beykoz Paşabahçe Camisinde Cuma namazını kıldı. Vatandaşlarla beraber namazını kılan Yıldırım, namazın ardından Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın ile Beykoz’daki çevre esnafı ziyaret etti. Beykoz meydanında vatandaşlara seslenen Yıldırım: “Seçimlerde Murat Aydın başkanımıza desteklerinizi bekliyoruz. Beni de unutmayın.’’ dedi. Cuma namazından sonra Yılmaz Şafak isimli bir vatandaşın cenaze namazına katılan daha sonra da esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla birlikte bir pastanede yemek yiyen Yıldırım, kendisini görmeye gelen vatandaşlarla konuşarak onların sorunlarını dinledi. Yıldırım, burada konuştuğu vatandaşların fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmedi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra bir kahvehaneyi ziyaret eden Yıldırım, burada vatandaşlara çay ikram ederek esnafın sıkıntılarını dinledi ve çözüm yolları hakkında fikirlerini aldı. Yıldırım, çevredeki çocukları da unutmayarak yanında getirdiği oyuncakları onlara dağıttı.

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