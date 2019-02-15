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BİNALİ YILDIRIM CUMA NAMAZI'NI KASIMPAŞA'DA KILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 15:46 | Son Güncelleme

  TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma Namazı'nı Büyük Kasımpaşa Camisi'nde kıldı.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma Namazı'nı Büyük Kasımpaşa Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım vatandaşlarla sohbet etti. Yıldırım basın mensuplarına açıklama yapmadan camiden ayrıldı.

Görüntü dökümü:
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-Yıldırım'ın camiden çıkışı
-Vatandaşların ilgisi
-Yıldırım'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

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