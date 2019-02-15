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Binali Yıldırım: "Cumhur İttifakı iş başında"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 17:31 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda Klasik Sanat Merkezi’nin açılışını yapan TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Cumhur İttifakı iş başında" diyerek Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız ve kendisine oy istedi.Binali Yıldırım, 2014 yılında çıkan yangında hasar gören tarihi Kasımpaşa Sıbyan Mektebi’nin restore edilerek Kasımpaşa Klasik Sanat Merkezi olarak yeniden hizmete açıldığı törene katıldı.

Beyoğlu’nda Klasik Sanat Merkezi’nin açılışını yapan TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Cumhur İttifakı iş başında" diyerek Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız ve kendisine oy istedi.
Binali Yıldırım, 2014 yılında çıkan yangında hasar gören tarihi Kasımpaşa Sıbyan Mektebi’nin restore edilerek Kasımpaşa Klasik Sanat Merkezi olarak yeniden hizmete açıldığı törene katıldı. Törende konuşan Yıldırım, tarihi binanın restore edilerek tekrar hizmete geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kendisine, Beyoğlu Belediye Başkanlığı için de AK Parti adayı Haydar Ali Yıldız’a oy isteyen Binali Yıldırım şöyle konuştu:
“Şimdi ondan bayrağı devralmaya hazırlanan, iki dönem milletvekilliği yapmış değerli yol arkadaşımız Haydar Ali Yıldız. O da Beyoğlu’nun evladı, o da Kasımpaşa’nın evladı, o da bizden biri. Kendisine oy verirken beni de unutmazsanız memnun olurum. Biliyorsunuz Cumhur İttifakımız var. Cumhur İttifakı iş başında. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı, AK Parti İlçe Başkanı Beyoğlu’nda bütün mahallerde hemşehrilerimize buluşuyorlar ve gönül belediyeciliğinin nasıl yapılacağını bütün detaylarıyla anlatıyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle bu güzel eseri ihya ettiğinden dolayı başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tarihimizi, kültürümüzü yaşatmak, geleceği inşa etmek için olmazsa olmazımızdır. İşte burada Nalıncı Yokuşu’nda da tam bu iş gerçekleşmiş durumda. Hayırlı uğurlu olsun diyor ve açılışı yapıyorum. Ya Allah, bismillah.’’
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Kasımpaşa Klasik Sanat Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Törene ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Harun Muş, MHP İlçe Başkanı Bayram Gölcük ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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