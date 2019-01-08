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BİNALİ YILDIRIM, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DAYISININ CENAZE TÖRENİNE KATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 17:25 | Son Güncelleme

  TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu'nun (83) cenaze törenine katıldı.  Kasımpaşa'daki Piyalepaşa Camisi'nde düzenlenen törende Mutlu'nun yakınları taziyeleri kabul etti.

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu'nun (83) cenaze törenine katıldı.
Kasımpaşa'daki Piyalepaşa Camisi'nde düzenlenen törende Mutlu'nun yakınları taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Binali Yıldırım'ın yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Mutlu'nun yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze, Mutlu'nun vasiyeti üzerine memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine götürülecek ve Çarşamba günü Güneysu Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Ulucami Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Görüntü dökümü:
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-Cenaze namazı
-Tabutun kaldırılması
-Genel ve detaylar

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