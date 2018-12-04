Binali Yıldırım'dan adaylık sorusuna yanıt: Allah hayırlısını versin

Muharrem Sarıkaya, "Yıldırım: Allah hayırlısını versin" başlığıyla yayımlanan yazısında "Biz iki gazeteci yazar, milletvekilleri ve diplomatlardan oluşan heyetteki hemen herkesin ilk duymak istediği yanıt olduğunu söyleyebilirim. Aslında hepsi her şeyi biliyor ama kendisinden yine de bir teyit almak istiyor. Durum böyle olunca iş bize düştü, tabi duayenim olarak da Yavuz Donat'a" ifadesini kullandı.

"Önce resmi ziyarette bulunmak için gitmekte olduğu Çin'in Başkenti Pekin'e kadar sürecek 8.5 saatlik yolculuğun herhangi bir aşamasında kısa süreliğine sohbeti önerdi" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Daha erken, durun bakalım" deyip, "Daha yeni başlıyoruz ne konuşacağız?" diyerek esprisi ile geçiştirmeye çalıştı. "Adaylık, protokol, ilçe belediye başkan adayları" diye sıraladığımız anda da yanımızdan uzaklaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ilgili bir cümlesinin olup olmadığını bir kez daha sorduk. Yanıtı kısa ve net oldu; "Allah hayırlısını versin". Cümlenin vurgusundan, çevresindekilerin yaklaşımından yola çıkarak şunu net söyleyebilirim ki adaylık konusunda Binali Yıldırım açısından tartışmaya mahal bırakacak bir şey kalmamış; adaylığı kesin.

