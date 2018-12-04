HABER

Binali Yıldırım'dan adaylık sorusuna yanıt: Allah hayırlısını versin

SEÇİM HABERLERİ  | 04.12.2018 08:29 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday olacağı iddia edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın, sorular üzerine "Allah hayırlısını versin" dediğini aktardı.

Binali Yıldırım'dan adaylık sorusuna yanıt: Allah hayırlısını versin

Muharrem Sarıkaya, "Yıldırım: Allah hayırlısını versin" başlığıyla yayımlanan yazısında "Biz iki gazeteci yazar, milletvekilleri ve diplomatlardan oluşan heyetteki hemen herkesin ilk duymak istediği yanıt olduğunu söyleyebilirim. Aslında hepsi her şeyi biliyor ama kendisinden yine de bir teyit almak istiyor. Durum böyle olunca iş bize düştü, tabi duayenim olarak da Yavuz Donat'a" ifadesini kullandı.

"Önce resmi ziyarette bulunmak için gitmekte olduğu Çin'in Başkenti Pekin'e kadar sürecek 8.5 saatlik yolculuğun herhangi bir aşamasında kısa süreliğine sohbeti önerdi" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Daha erken, durun bakalım" deyip, "Daha yeni başlıyoruz ne konuşacağız?" diyerek esprisi ile geçiştirmeye çalıştı. "Adaylık, protokol, ilçe belediye başkan adayları" diye sıraladığımız anda da yanımızdan uzaklaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ilgili bir cümlesinin olup olmadığını bir kez daha sorduk. Yanıtı kısa ve net oldu; "Allah hayırlısını versin". Cümlenin vurgusundan, çevresindekilerin yaklaşımından yola çıkarak şunu net söyleyebilirim ki adaylık konusunda Binali Yıldırım açısından tartışmaya mahal bırakacak bir şey kalmamış; adaylığı kesin.

Dünyanın en seksi hava durumu sunucusu!Dünyanın en seksi hava durumu sunucusu!
Sevilay Yılman'da olay yaratacak seçim anketi iddiası!Sevilay Yılman'da olay yaratacak seçim anketi iddiası!
Erdoğan duyuracak! İşte AK Parti'nin manifestosuErdoğan duyuracak! İşte AK Parti'nin manifestosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım ak parti istanbul adayı kim olacak ak parti

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'da flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'da flaş açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Ahmet Çakar: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı tekrar edilmeli

Ahmet Çakar: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı tekrar edilmeli

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu adam 2 kelimeyi zor bir araya getiren bir adam.bundan ne medet umuyorsunuz?
binali kazanamaz istanbulu
bu cumleden mi anladin kesin oldugunu?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Can Ataklı'dan seçim iddiası: Ankara'da Meral Akşener...

Olay seçim iddiası: Ankara'da Meral Akşener...

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'da olay yaratacak seçim anketi iddiası!

Erdoğan duyuracak! İşte AK Parti'nin 10 maddelik manifestosu

Erdoğan duyuracak! İşte AK Parti'nin manifestosu

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

MHP'den istifa eden başkan İYİ Parti'ye geçti!

CHP'den İstanbul ve Ankara adayı için açıklama: Her şey çok güzel olacak

Flaş İstanbul ve Ankara açıklaması: Her şey çok güzel olacak

Son dakika! AK Parti'den MHP ile seçim ittifakına ilişkin kritik açıklama

AK Parti'den önemli açıklama: İki hafta içinde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.