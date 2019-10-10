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Binali Yıldırım'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2019 09:14 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Çamlıca Camii'nde yaptığı açıklamada, "İnşallah Fırat Kalkanı'nda Afrin'de olduğu gibi kahraman silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz bu belayı defedecektir. Böylelikle milletimizin huzuru sağlanacaktır" dedi.

Binali Yıldırım'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okundu, dua edildi. İstanbul'da Çamlıca Camii'nde sabah namazına AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile katıldı. Vatandaşlar tarafından karşılan Binali Yıldırım namazın ardından açıklamalarda bulundu.

Sabah namazı sonrası açıklamalarda bulunan Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 'Dün itibariyle Barış Pınarı Harekatı başladı. Allah, kahraman mehmetlerimize yar ve yardımcı olsun. Allah muvaffak etsin, bilsinler ki 82 milyon vatan evladının desteği onlarla. Bildiğiniz gibi Suriye ile en uzun sınırı olan ülke Türkiye, 911 km. Suriye'de iç savaş başladığı günden itibaren Türkiye, Suriye'den savaştan canını kurtarmak için kaçan milyonlarca kardeşimize ev sahipliği yaptı. Sekiz yıldır da kardeşlerimizle ekmeğimizi aşımızı paylaşıyoruz. Onlara her türlü desteği veriyoruz. Biz bunları yaparken maalesef PKK'nın ve DEAŞ'ın teröristleri YPG'nin teröristleri bunların hepsi aynıdır, birbirinden farkı yok. Çünkü bunların hepsinin amacı sivil, masum insanları katletmektir, huzuru güvenliği bozmaktır onlarda boş durmadılar ağa babalarının desteğiyle sınırımızın güneyinde bir terör kuşağı oluşturma gayreti içerisinde oldular. Bunu da özellikle PKK, YPG, DEAŞ'ı yok edeceğim bahanesiyle sığınarak Amerika'dan diğer ülkelerden silahlar temin ederek durumlarını güçlendirmeye çalıştılar onunla da kalmadılar fırsat buldukça da ülkemizde, sınırlarımız içinde sivil vatandaşlarımıza yönelik terör faaliyetlerini de sürdürdüler" dedi.

Yıldırım, "Uzun süreden beri dostlarımızı bu konuda uyardık bölgedeki koalisyon güçlerini Rusya'yı ve diğer tarafları bilgilendirdik, uyardık. Bildiğiniz gibi başbakanlığım döneminde Fırat Kalkanı ve Afrin Harekatıyla Fırat'ın batısındaki bu unsurları temizledik ve buraya 360 bin civarında Suriyeli kardeşimizin dönüp yerleşmesini sağladık. Bu arada da o bölgedeki bütün DEAŞ unsurları temizlendi. Ancak uzun süredir Fırat'ın doğusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın defalarca muhataplarını uyarmasına rağmen buralardaki terör yapılanması ve sivil halka verilen zararın önüne geçilmesi için yapılan bütün çalışmalar sonuçsuz kaldı. Nihayet hem insanımızın huzurunu, güvenliğini sağlamak hem de sınırlarımız güneyinde bir terör kuşağının önüne geçmek için dün itibariyle fiilen Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz bir harekat başlatmıştır. Allah yar ve yardımcıları olsun. Tabiatıyla hedef terör odaklarıdır, Kürtler bizim kardeşimizdir. Maalesef Batı dünyasında sanki Türkler, Kürtler üzerine bir operasyon yapıyor algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Suriye'de de Irak'ta da İran'da da bütün Kürtler bizim kardeşimizdir. Bizim hedefimiz terör odaklarıdır, terörün dini, imanı, milliyeti, ırkı yoktur. Onların tek hedefi vardır emir aldıkları emperyal güçlerin amaçları doğrultusunda insanları katletmektir. İnşallah Fırat Kalkanı'nda Afrin'de olduğu gibi kahraman silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz bu belayı defedecektir. Böylelikle milletimizin huzuru sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: "HDP dediğimiz siyasi parti bu terör örgütlerinin emrinden çıkmaya, onlara rağmen bir şey söyleyecek parti değildir. Dolayısıyla bunda şaşırılacak bir şey yoktur. Bu bir milli meseledir, siyaset üzeri meseledir. Mesele memleket meselesi olursa gerisi teferruattır. Bizim milletimiz bu ve buna benzer olayları çok yaşadı. Her zaman bayrağımız için, toprağımız için, ülkemizin bekası için bir olduk, beraber olduk, siyaseti bir kenara bıraktık bugün de aynısı gerçekleşiyor" diye konuştu.

(DHA)

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