Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım İSTOÇ esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Toplantı sonrası gazetecileri sorularını yanıtlayan Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı açıklamalara ilişkin olarak, "Sayın Bahçeli mitili İstanbul'a attı. 23'üne kadar Cumhur İttifakı adayı için, benim için bütün teşkilatı ile çalışmaya devam ediyorlar. Bunun dışında herhangi bir faaliyeti yok. Diğer konular hiçbir şekilde bizim ittifakımıza zarar veremez" ifadelerini kullandı.

'KÜRDİSTAN' SÖZLERİ

Yıldırım, Diyarbakır'da söylediği "Kürdistan" sözleri ile ilgili olarak ise "Ben onlarla ilgili herhangi bir yorum yapma ihtiyacı duymuyorum. Cumhuriyet kurulmadan önce bu bölgelerde Osmanlı topraklarında her türlü etnik gruba sahip temsilciler vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün bu temsilcileri bir araya getirerek işgal altındaki Anadolu topraklarının bağımsızlığı için büyük mücadele başlattı" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, isim vermeden Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da kullandığı 'Kürdistan' açıklamalarını eleştirmiş, "Türkiye’de Kürdistan ve Lazistan yoktur. Bundan sonra da olamayacaktır. Olması yönünde heveslenenler varsa karşılarında daima Milliyetçi-Ülkücü Hareketi bulacaklardır. Sözümüzden dönmedik, sevdamızdan ödün vermedik, özümüzün öğütülmesine müsaade etmedik. Dünden bugüne duruşumuz aynıdır." ifadelerini kullanmıştı.

(İHA-DHA)



