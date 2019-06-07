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Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Benim tercihim...

SEÇİM HABERLERİ  | 07.06.2019 21:29 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan program ile ilgili, "Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbulululara, vatandaşlara duyurması daha doğru." dedi. Yıldırım, "Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim" dedi.

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Benim tercihim...

Yıldırım, Kastamonu Belediyesini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın dolu dolu geçtiğini söyledi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan canlı yayın programı hakkında değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, şöyle devam etti:

"UĞUR DÜNDAR'I TERCİH EDERİM"

"Bunula ilgili iki partinin yetkilileri görüşme yapıyor, detayları konuşuyorlar. Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbulululara, vatandaşlara duyurması daha doğru. 'Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı' gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah."

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretleri ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Yıldırım, "Ziyaretten geriye ne kaldı. Devletin valisine ağır küfür, hakaret, devletin polis ve memurlarına ağza alınmayacak sözler. Siyaset içerisinde olan herkesin mutlaka ve mutlaka insanlara karşı gerekli hassasiyeti göstermesi icap eder. Dolayısıyla CHP adayının Ordu Valimize söylediği, söz ben buradan tekrarlamaktan icap duyarım, onun için söylemiyorum, asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum. İstanbul gibi bir dünya şehrini yönetmeye aday olan birinin böyle sözler söylemesi asla ve asla hoş görülemez. Özür dilemesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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İstanbul'un çok özel bir şehir olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"İstanbul Türkiye'nin özeti. İstanbul, Türkiye, Türkiye, İstanbul demek. 80 vilayetimizden vatandaşlarımız var. Kastamonu da ilk iki içerisinde yer alıyor. Yani Kastamonu'nun şehir merkezi ve köylerinin toplamından daha fazla Kastamonulu İstanbul'da yaşıyor. İstanbul onların doyduğu yer. İstanbul Kastamonuluların evi, işi ve hepimizin ortak geleceği. Kastamonulu hemşehrilerim hem sosyal hem de iş hayatında İstanbul'da çok faaller. Gerek 31 Mart seçimlerinde, gerekse 23 Haziran seçimlerinde Kastamonuluların hep desteğini gördüm. Bu desteğin bugünlerde artarak devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu destek için teşekkür ediyorum. Bayram için gelen Kastamonulu hemşehrilerimin de 23'ünde İstanbul'a geri dönmelerine ve oylamaya katılmalarını istiyorum. Çünkü İstanbul'un Kastamonu'ya ihtiyacı var."

Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Kastamonu Başkanlığı ziyaretinin ardından Nasrullah Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Ersoy, Kurum ve Yıldırım, daha sonra Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nu makamında ziyaret etti. (AA)

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binali yıldırım Ekrem İmamoğlu ortak yayın

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