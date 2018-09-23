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Binali Yıldırım'dan Enis Berberoğlu açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2018 11:21 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Enis Berberoğlu hakkındaki karara değinen Yıldırım, 'Bundan sonraki süreç kendi seyri içinde devam edecektir' dedi.

Binali Yıldırım'dan Enis Berberoğlu açıklaması

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun tahliye kararıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yıldırım "Yargıtay bir karar verdi. Karar üzerine hukukçular tartışıyorlar ama bu tartışmanın ötesinde bir gerçek var. Bu karardan sonra sayın Enis Berberoğlu serbest kalmıştır. Bundan sonraki süreç kendi seyri içinde devam edecektir." dedi.

Yıldırım'ın açıklamaları:

İÇ TÜZÜK ÇALIŞMALARI

"Yeni dönemde iç tüzüğün uyarlanması konusu var. Partilere yeni iç tüzükle ilgili tekliflerinizi TBMM'ye getirirseniz bir çalışma yapılabilir demiştim. Şuana kadar gelen bir teklif olmadı"

MHP'NİN AF TEKLİFİ

"Bütün grupların vereceği teklifler değerlendirilecektir. TBMM'ye sunulan bütün kanun teklifleri nasıl işlem görüyorsa bu teklif de aynı şekilde işlem görecektir"

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Enis Berberoğlu Özbekistan

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