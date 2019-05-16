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Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 16.05.2019 11:23 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Seçimlerin her türlü şaibeden, her türlü şüpheden uzak bir şekilde sonuçlanmasını ümit ediyorum" dedi.

Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

Cumhur İttifakının İstabul adayı Binali Yıldırım gündeme dair açıklamalarda bulundu ve 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerle ilgili, "Seçimlerin her türlü şaibeden, her türlü şüpheden uzak bir şekilde sonuçlanmasını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BİZİM ÖNÜMÜZDE KİMSE DURAMAZ"

Dün akşam katıldığı iftar programında da konuşan, Binali Yıldırım, İstanbul halkının 23 Haziran'da tekrar sandığa gideceğini hatırlatarak, "Ne yapıyoruz? 23 Haziran'da oyları iç edenlerden hesap soracak mıyız? Sandıkları tıka basa dolduracak mıyız? Bu heyecan, bu coşku, bu sevgi sizde olduğu müddetçe evelallah bizim önümüzde hiç kimse duramaz." diye konuştu.

"DAHA GÜZEL OLACAK"

Yıldırım, vatandaşların ramazan ayını kutlayarak, "Geleceğimiz aydınlık olsun. Fazla söze hacet var mı? O halde ne diyoruz? Her şey daha güzel olacak. Her şey Sultangazi ile daha güzel olacak." ifadesini kullandı.

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