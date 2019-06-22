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Binali Yıldırım'dan 'Kürt seçmen' açıklaması!

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2019 11:41 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, 'Kürtler kim hizmet getiriyorsa oyunu ona verir. Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez.' dedi.

Binali Yıldırım'dan 'Kürt seçmen' açıklaması!

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın konuşmasında satır başları şöyle;

-Sivas 31 Mart'ta yaşananlardan sonra işe el koydu. Herkes işi gücü bıraktı İstanbul seçimlerine bakıyor. Bölücü terör örgütü de bunu bekliyor. Bir kaybetseler de işimize bakalım diye. Buradan onlara sesleniyorum 'yağma yok' Sivaslılar size izin vermez.

-Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz

-Kürtler kim hizmet getiriyorsa oyunu ona verir. Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Ayrıntılar geliyor...

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