HABER

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

SEÇİM HABERLERİ  | 05.05.2019 07:57 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım, Pendik Amine Hatun Camii'nde sabah namazını kılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım, yazar Hüseyin Gülerce'nin bir ihtimal olarak ortaya attığı, "İmamoğlu’nun mazbatası iptal olur ve ikinci aday olarak Binali Yıldırım’a mazbata verilir" açıklamasına tepki gösterdi.

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bu akşam ilk teravih ve sahura kalkıyoruz. Böylece Ramazan-ı Şerifi karşılamış oluyoruz. Bütün milletimizin ve vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Özellikle İstanbullu hemşerilerimizin de Ramazanlarını tebrik ediyorum. Ramazan, rahmet, bereket, günahlardan kurtuluş ayıdır. İnşallah bu mübarek ayı en güzel şekilde ihya etmeyi ve yaşamayı bizlere nasip eder diye Rabbimize dua ediyoruz" dedi.

"YSK, ZANNEDİYORUM YARINDAN İTİBAREN BİR KARARA VARACAK"

İstanbul'daki yerel seçimlerle ilgili YSK'ya yapılan itirazlara ilişkin de Yıldırım, "Bildiğiniz gibi seçimler sonrası gelişen olaylar hukuki bir sürece girmiştir ve YSK, partimizin şikayetlerini, Milliyetçi Hareket Partisi’nin şikayetlerini inceledi, gerekli çalışmaları yaptı. Zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak. Başından beri söylediğimiz tek bir şey var, tek karar mercii Yüksek Seçim Kurulu’dur. Dolayısıyla herkesin YSK’nın vermiş olduğu bu karara rıza göstermesi gerekmektedir biz bunun sonucunu bekliyoruz. Seçim sonrası gelişen olaylar yapılan yanlışlar, usulsüzlükler sonrasında söylenebilecek şeyleri söyledik ve bundan sonra bize düşen beklemektir" dedi.

89a6d4cf902c579cb6580bec82e221ef

MAZBATA İDDİASI: BU TAMAMEN YANLIŞTIR

Zaman zaman çeşitli yorumlar yapıldığını ifade eden Yıldırm, "Mesela dün bir yazar 'Ya iptal edilebilir yahut reddedilebilir veya Ekrem İmamoğlu’ndan alınıp Binali Yıldırım’a verilebilir'. Böyle bir şey yok herhangi bir şekilde bir adaydan alınıp bir adaya verilebilir gibi bir sonuç yok. Bu tamamen yanlıştır. Böyle bir talebi ne partimiz yaptı ne de biz yaptık. Biz millet iradesi sandıkta tecelli etmiştir, vatandaşlarımızın verdiği oyların hak ettiği yere gidip gitmediğinin mücadelesini verdik. Üzerimize düşen görevi yaptık bundan sonraki görev YSK’nındır" ifadelerini kullandı.

"ALÇAK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ŞEHİT ETTİĞİ ASLANLARIMIZA KAHRAMAN MEHMETLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM"

Yıldırım, "Annelerimiz bizim her şeyimizdir. Cennet annelerimizin ayakları altındadır diyor sevgili Peygamberimiz. Dolayısıyla annemiz için ne yapsak azdır. Genç yaşta annesini kaybetmiş birisi olarak anne sevgisini, anne hasretini, herkes bilir ama ben yaşayan birisi olarak daha iyi bilirim. Dolayısıyla annelerimizi, bizi dünyaya getiren, bu ülkeye hizmet etme imkanı veren, eli öpülesi tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum" dedi. "Annelerimiz evlatlarını ülkeye, vatana, millete güzel hizmet etsin diye yetiştirdiler" diyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle alçak terör örgütünün şehit ettiği aslanlarımıza kahraman Mehmetlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, şehit annelerimize sabrı cemil ihsan etsin diliyorum. Ülkemiz birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde toprağımıza, bayrağımıza, devletimize, düşmanlık besleyen bütün unsurları temizleyecektir. Bu millet buna kararlıdır. Bu mücadeleyi bu topraklarda bin yıldır veriyoruz. Dolayısıyla kardeşliğimizi bozan hiçbir faaliyete Allah’ın izniyle bu millet fırsat tanımayacaktır"

Yıldırım konuşmasının ardından vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaptı.

Kaynak: DHA

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Seçimi kazandığını dava takibi için geldiği adliyede öğrendiSeçimi kazandığını dava takibi için geldiği adliyede öğrendi
İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklamasıİmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım pendik ak parti

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da can pazarı! Bina içeriden çöktü: Yaralılar var!

İstanbul'da can pazarı! Bina içeriden çöktü: Yaralılar var!

Medyum Keto hayatını kaybetti

Medyum Keto hayatını kaybetti

Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...

Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...

ABD'den AA ofisinin de vurulduğu saldırıya ilişkin açıklama!

ABD'den AA ofisinin de vurulduğu saldırıya ilişkin açıklama!

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

Maduro'dan dikkat çeken sözler! Savaş uyarısı

Maduro'dan dikkat çeken sözler! Savaş uyarısı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ekrem İmamoğlu görevi devraldı! Saraçhane'de coşkulu karşılama

Ekrem İmamoğlu görevi devraldı! Saraçhane'de coşkulu karşılama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Diğer Haberler
Muhtar olduğunu dava takibi için geldiği adliyede öğrendi

Seçimi kazandığını dava takibi için geldiği adliyede öğrendi

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

Başsavcılıktan 'İstanbul seçimlerinde usulsüzlük' iddialarına soruşturma hakkında açıklama

'Seçimlerde usulsüzlük' iddialarına soruşturma hakkında açıklama

Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul seçimi' açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul seçimi' açıklaması!

CHP'den Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarına yanıt

CHP'den AK Partili Ali İhsan Yavuz'a yanıt

Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de 'seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.