Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bu akşam ilk teravih ve sahura kalkıyoruz. Böylece Ramazan-ı Şerifi karşılamış oluyoruz. Bütün milletimizin ve vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Özellikle İstanbullu hemşerilerimizin de Ramazanlarını tebrik ediyorum. Ramazan, rahmet, bereket, günahlardan kurtuluş ayıdır. İnşallah bu mübarek ayı en güzel şekilde ihya etmeyi ve yaşamayı bizlere nasip eder diye Rabbimize dua ediyoruz" dedi.

"YSK, ZANNEDİYORUM YARINDAN İTİBAREN BİR KARARA VARACAK"



İstanbul'daki yerel seçimlerle ilgili YSK'ya yapılan itirazlara ilişkin de Yıldırım, "Bildiğiniz gibi seçimler sonrası gelişen olaylar hukuki bir sürece girmiştir ve YSK, partimizin şikayetlerini, Milliyetçi Hareket Partisi’nin şikayetlerini inceledi, gerekli çalışmaları yaptı. Zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak. Başından beri söylediğimiz tek bir şey var, tek karar mercii Yüksek Seçim Kurulu’dur. Dolayısıyla herkesin YSK’nın vermiş olduğu bu karara rıza göstermesi gerekmektedir biz bunun sonucunu bekliyoruz. Seçim sonrası gelişen olaylar yapılan yanlışlar, usulsüzlükler sonrasında söylenebilecek şeyleri söyledik ve bundan sonra bize düşen beklemektir" dedi.