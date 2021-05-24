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Binali Yıldırım'dan oğlu Erkan Yıldırım hakkında yeni açıklama

24.05.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in oğlu Erkan Yıldırım'la ilgili iddiaları hakkında yeni açıklama. Yıldırım, Cüneyt Özdemir'e yaptığı açıklamada, "Oğlum, iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye Venezuela'yı ziyaret etti" dedi.

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkan Yıldırım hakkında yeni açıklama

Binali Yıldırım, gazeteci Cüneyt Özdemir'e açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Bir gazeteci olarak bana yapılan açıklamayı sizlerle paylaşıyorum" diyerek Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Yıldırım, oğlu Erkan Yıldırım’ın Venezuela’da bulunması hakkında "Venezuela'yı biraz meraktan, biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez Aralık ayında ziyaret ettiğini" açıklaması yaptı.

Özdemir'in Yıldırım görüşmesine dair paylaştığı Twitter mesajları şöyle:

"Biraz önce Sayın Binali Yıldırım telefonla aradı ve oğlu ile ilgili Venezuela gezisine dair yanlış bir algı oluşturulduğunu belirtti. Oğlunun Venezuela'yı biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez Aralık ayında ziyaret ettiğini söyledi.

Heyetten ayrı gayrı Resmi olarak geziye katıldığını kendi imkanları ile Kovid ile mücadelede kullanılacak malzeme götürdüğünü (başka ülkelere ziyarete gittiğinde de götürüyormuş) ayrıca çeşitli hayır işlerinde de bulunduğunu belirtti.

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Venezuela'daki hayır işlerini ise prensip olarak (genelde) söylemeyi uygun görmedikleri için açıklamasında özellikle belirtmediğini ve diğer açıklamalarla herhangi bir çelişki olmadığını da ekledi."


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