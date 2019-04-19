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Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2019 14:47 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması sonrası ilk kez konuştu. Yıldırım, 'veri tabanı' konusuyla ilgili, "Belediye başkanı kurumla ilgili yapması gereken her türlü denetimi incelemeyi yaptırabilir. Tabi bütün işleyişin hukukun içinde olması gerekir." dedi. Yıldırım ayrıca, "İstanbullunun beklediği, hizmetlerin ivedilikle yerine getirilmesidir." şeklinde konuştu

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

AK Parti İzmir Milletvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Cuma namazı sonrası açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye verileri hakkında aldığı kararı yorumlayan Yıldırım şunları söyledi:

Sayın İmamoğlu bunu yalanladıysa çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ortalıkta evraklar dolaşıyor. Dolayısıyla birisi herhalde başkanın imzasını taklit etti, böyle bir yazılı talimat yaptı. Eğer böyleyse bu daha vahim bir şey umarım öyle değildir. Belediye başkanı kurumla ilgili yapması gereken her türlü denetimi incelemeyi yaptırabilir. Tabi bütün işleyişin hukukun içinde olması gerekir. Belediyedeki yöneticileri çalışanları şüpheli gibi görmekten uzak kalınmalı. İstanbullunun beklediği, hizmetlerin ivedilikle yerine getirilmesidir.

Ben ülkeme bugüne kadar çeşitli sorumlulukları alarak hizmet ettim. Konumun ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğim. Tek hedefim bütün hizmetleri yaparken, insanımızın yaşam kalitesini artırmak ve mutlu olduğunu görmek olmuştur. Şu da bilinmeli ben halihazırda İzmir Milletvekiliyim, sorumluluğum devam ediyor.

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binali yıldırım Ekrem İmamoğlu

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