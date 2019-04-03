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Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması!

SEÇİM HABERLERİ  | 03.04.2019 19:18 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım açıklama yaptı. Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi "İstanbul halkı kararını vermiştir ve bu karar YSK tarafından açıklanacaktır. Elinde mazbata olmadan hava atmanın anlamı yok" dedi.

Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması!

Yıldırım'ın açıklamasından satır başları;

Seçimler gerçekleşti ama konuluşmaya devam ediliyor bu da doğal bir şey. Seçimler yargı denetiminde ve yönetiminde yapılır. Tüm itirazları değerlendirme yetkisi YSK'dadır. Seçimin sahibi Yüksek Seçim Kurulu'dur. İstanbul halkı kararını vermiştir ve bu karar YSK tarafından açıklanacaktır.

Mazbata kime verilirse başkan odur. Şimdi soruyorum Sayın İmamoğlu elinde mazbatan var mı? Yok. O halde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yazarak sağa sola gitmenin, orada burada hava atmanın ne anlamı var.

İstanbul gibi bir şehri idare edecek insanların daha olgun, daha sorumlu davranması beklenir. Gördüğüm kadarıyla bir sabırsızlık hali var.

"DIŞ ÜLKELERDEN DESTEK TALEP ETMEK MİLLETİN SİNİRİNİ BOZUYOR"

Başka ülkelerdeki belediye başkanlarına tebrik ettirmek, aratmak, uluslararası baskı yapmaya çalışmak, dış ülkelerden destek mesajları talep etmek, almak, Türk milletinin sinirini bozmaktadır. Açık konuşuyorum. Bu milletin sinirini bozmaya hakkınız yoktur. Sokağı hareketlendirme imasından vazgeçin.

Anıtkabir'deki deftere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye yazmak akla ziyan bir iştir, başka bir şey demiyorum. Sabret kardeşim, üç beş gün sonra eğer hakkınsa zaten bu unvanı alacaksın.

Seçimden sonra İstanbullulara teşekkür etmenin ne yanlışı var.

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