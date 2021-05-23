Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım AK Parti İstanbul İl Binasında Sedat Peker'in kendisi ve oğlu hakkındaki iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

"TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ"

Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü yayınladığı videoda bizi de oğlum Erkan Yıldırım'ı da zikretti. Öncelikle şunu söyleyeyim bu kesinlikle iftiradır, yalandır. Şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakarettir. En büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyoruz. Bu olsa olsa çamur at izi kalsın türünden bir suçlamadır. Unutmayın ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir.

Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocak'ta, Şubat'ta değil, geçen sene Aralık ayında gitmiştir. Ve Covid'le mücadele amacıyla ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı. O münasebetle de onlarla birlikte oldu.

"OĞLUM KENDİSİ MASRAFLARINI KARŞILAYARAK GİTTİ"

Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Resmi heyetle gittiği gerçek dışıdır. Kendi imkanlarıyla kendisi biletini alarak, kendisi masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir."

