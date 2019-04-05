Binali Yıldırım'dan son dakika İstanbul oy farkı açıklaması

İstanbul'daki oy sayım sonuçlarıyla ilgili oy farkının 29 binden 18 bine düştüğünü belirten Yıldırım, "İşlemler devam ediyor, daha sayılacak çok sandık var söylenecekler bu kadar" dedi. İstanbul'da oy sayımlarının tamamlandığının ardından 'seçimin renginin değişeceğini' ifade eden Yıldırım, "Belli ki onlar önceden bu hesapları yapmışlar, bizim elimizde böyle bir hesap yok. Eğer bu kadar eminlerse buyursunlar sayalım, neticeyi görelim. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. İstanbullular da rahatlasın, adaylar da rahatlasın" şeklinde konuştu.

"BAŞKA BİR ŞEY SÖYLEMEMİZ YAKIŞI KALMAZ"

YSK'nın mazbatayı vermesi halinde başkanın belli olacağını söyleyen Yıldırım, "Mazbatayı kime verirse YSK, başkan odur. Onun dışında başka bir şey söylememiz yakışık almaz" dedi.

SEÇİM İPTALİ BAŞVURUSU

Büyükçekmece'de AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 'seçim iptal edilsin' başvurusunun reddedilmesi hakkında da açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Arkadaşlar şu anda, biz ne ilçe seçim kuruluyuz ne de il seçim kuruluyuz ne de YSK'yız. Üzerimize elzem olmayan işlere karışmamız doğru olmaz. Bu kararların yeri ilçe, il seçim kurulu ve YSK'dır. Türkiye bir hukuk devletidir. Bunun bilinmesinde fayda vardır" ifadesini kullandı.