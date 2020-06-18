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Binali Yıldırım'dan TBMM Başkanlığı adaylığına ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2020 18:21 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı'na aday olmadığını açıkladı ve "Yarışacak arkadaşlara başarılar" dedi.

Binali Yıldırım'dan TBMM Başkanlığı adaylığına ilişkin açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı için ismi gündeme gelen eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bu göreve aday olmadığını duyurdu ve "Yarışacak arkadaşlara başarılar dilerim" dedi.

Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: "Takvim yaklaştı. Piyasa hareketlendi. Onun için bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum."

Bir gazetecinin 'Aday gösterilirseniz...' şeklindeki sözü üzerine esprili bir ifade kullanan Yıldırım şunları kaydetti:

"Aday olmayınca, aday gösterilmez herhalde değil mi, israf olmasın Meclis Başkansız kalmaz. Günü gelince Gazi Meclis mutlaka başkanını seçecektir. Uygun görülen adayın sonuna kadar yanında duracağız, destek olacağız. Ben kendim aday değilim."

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