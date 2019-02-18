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Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda: Bugün itibarıyla görevimden çekileceğim

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 21:24 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim" açıklamasını yaptı.

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda: Bugün itibarıyla görevimden çekileceğim

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Yemekten sonra istifa dilekçemi vereceğim. Yarın sabah Celal Adan’a görevi devredeceğim" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
istanbulu kaybedip siyasete de veda edecek 31 martta.
Gittikçe görev düşüşüne geçti sayın Binali Yıldırım. Galiba bu defa da Erzincana geri döner vali filan olur
Yemekten önce olmuyor mu :)))
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