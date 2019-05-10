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Binali Yıldırım'dan teravih namazı sonrası sürpriz ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 07:10 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, PESİAN'IN düzenlediği iftar programının ardından Çamçeşme Mahallesi Merkez Kaynarca Camii'nde teravih namazı kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla çay içip sohbet eden Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "31 Mart'ta oylarınızı çalanlara hesabını soracak mısınız?" diye seslendi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, akşam saatlerinde önce Pendik'te PESİAN'IN düzenlediği iftar programına katıldı. Yıldırım, iftarın ardından teravih namazını kılmak üzere Çamçeşme Mahallesi Merkez Kaynarca Camii'ne geldi. Yıldırım, camii girişinde vatandaşların yoğun ilgilisiyle karşılandı. Namaz sonrası Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin ile birlikte camii avlusundaki çay ocağına giden Yıldırım, vatandaşlarla çay içip bir süre sohbet etti. Yıldırım, vatandaşların hatıra fotoğrafı çekilme taleplerini de geri çevirmedi.

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Daha sonra buradaki kalabalığa seslenen Yıldırım "Çamçeşme'nin güzel insanları, hemşerilerim hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 31 Mart'ta oylarınızı çalanlara hesabını soracak mısınız?" diye sordu. Vatandaşlardan "Soracağız" cevabını alan Yıldırım, "Allah sizlerden razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun" diyerek camiden ayrıldı.

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Yıldırım, cami çıkışı Pendik Belediye Başkanı Cin'le birlikte caminin karşısındaki Halil ve İlknur Tüfekçi çiftinin evini ziyaret etti. Aile üyeleriyle sohbet eden Yıldırım, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Çamçeşme Mahallesi hakkında bilgi aldı.

Yıldırım ve Cin, ziyaret sonrası evden ayrıldı. (DHA)


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