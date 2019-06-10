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Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 10.06.2019 16:51 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile ortak yayının moderatörlüğü için önerdiği Uğur Dündar için açıklama yaptı. Yıldırım, "Uğur Dündar bilmediğimiz bir nedenle vazgeçti. İsmail Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız, umarım bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir" dedi.

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım şöyle konuştu:

''Gayet güzel İsmail Küçükkaya da başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ederim bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir. Başından beri bu konuda çok açık ve net olarak kim olursa olsun dedim. Uğur Dündar teklifini de kendim yapmıştım. Henüz bilemediğimiz bir nedenle vazgeçti.

"İZLANDA'YA GİTMEK İSTERİM"

Gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yöntemler uyguluyorlar. Onların yaptığı bu hareket millilerimizi daha da motive edecek hırslandıracak çok daha güzel bir başarıyı burada da sağlayacaklarına inanıyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Eğer bir yolunu bulursam gitmek isterim.''

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binali yıldırım Ekrem İmamoğlu Uğur Dündar

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