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Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 09.06.2019 11:16 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Uğur Dündar'ın açıklamasına Twitter üzerinden yanıt verdi.

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Gazeteci Uğur Dündar, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geleceği programla ilgili moderatörlük yapmayacağını açıklamıştı. Dündar'ın açıklamasına Binali Yıldırım'dan yanıt geldi.

Yıldırım, “Uğur Bey'in kararına üzüldüm. 'Adaylar ve demokrasi zarar görür' diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda 'birilerinin' baskısı etkili olmamıştır” ifadelerini kullandı.

UĞUR DÜNDAR'DAN YENİ AÇIKLAMA

Uğur Dündar son açıklamasında ise, baskı iddialarını reddetti. Dündar, bu söylentinin spekülasyon olduğunu belirterek "Kararımın tek nedeni; Türkiye'deki kutuplaşmadır. Ülkemiz acilen normalleşmelidir." dedi.

UĞUR DÜNDAR'IN MODERATÖRLÜK KARARI

Programda moderatörlüğü yapmayacağını vurgulayan Dündar, “Kendime ve toplumuma karşı duyduğum sorumluluğun bilinciyle, bu açık oturumda adaletin terazisini milim saptırmayacağıma ve geçmiştekilerde olduğu gibi, her iki tarafın da yayın sonrasında teşekkürleriyle karşılaşacağıma en ufak şüphem yoktur. Bunlarla birlikte, moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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