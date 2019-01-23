Binali Yıldırım'dan vatandaşa: İster oy ver ister oy verme mağduriyetin giderilecek

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de taksi durağı ziyaret etti. Ziyarette Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de hazır bulundu.
Vatandaşlar Yıldırım'a büyük sevgi gösterisinde bulunurken, bir vatandaş TBMM Başkanı Yıldırım'a derdini anlattı.
Derdini çözerse kendisine oy vereceğini söyleyen vatandaşa Yıldırım, "İster oy ver ister verme mağduriyetin giderilecek. Bu işler, oyla hesap kitap işi değil. Vatandaşın derdi neyse o görülecek çözülecek" dedi.
(İHA)
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