Binali Yıldırım'dan vatandaşlara uyarı: Ivır zıvır işler için gitmeyin

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kamu Denetçiliği Kurumu Konferans Salonu’nda, “İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ombudsmanın Rolünün Güçlendirilmesi Projesi”nin açılış töreninde konuştu.

İnsan hak ve hürriyetlerinin kimsenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Yaptığımız gözlem ve tespitler sonucunda insan hakları konusunda çifte standardın hala devam ettiği yönünde. Kimi ülkeler dünyaya kendi merkezi ile bakmaktadır. Kendinden olmayanların hak ve hürriyetler konusunda söylem çok, eylem neredeyse yok. İnsan hak ve hürriyetleri kimsenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli ve kutsaldır” dedi.

“ŞİKAYETLERİN TEMEL SEBEBİ KURALLARDAN DAHA ÇOK UYGULAMALARDANDIR”

Yıldırım, “Darbe girişiminde bulunanlara karşı hiç bir rehavet gösterilmemiştir. Hukuk kuralları çerçevesinde gerekli işlemler hemen başlatılmış. Şunu takdir etmenizi bekliyorum; böylesine sıkıntılı süreçleri yönetmek çok kolay değildir. Bu nedenle insan hakları konusu bu süreçle ilgili olarak da gündeme gelebilmektedir. Şikayetlerin temel sebebi kurallardan daha çok uygulamalardandır. Ortam normalleşince tamamen azalmakta hatta yok olmaktadır” açıklamasında bulundu.