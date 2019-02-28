"Size güvenen insanların umudunu yeşerttiniz" Binali Yıldırım, konuşmasında ASKON ile ilgili olarak, "Anadolu Aslanlarının tarihi 28 Şubat sürecinden bir yıl sonrasına dayanıyor. Anadolu insanına vurulmak istenen prangaları parçalamak için bir başlangıçtır. Çok zor günlerle bugünlere geldiniz. Size inanan güvenen insanların umudunu yeşerttiniz. Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) yeni genel merkezi açılışına katıldı. Yıldırım, Türkiye’nin bilimde, teknolojide, eğitimde, kültürde, sanatta Dünyada önde gidenler arasında olması gerektiğini belirterek, "Darbelerle terörle anılan bir ülke olmayalım. Türkiye’de darbeler olmasaydı, bugün Fransa’dan sonra en güçlü ekonomiye sahip 7’nci ülke olacaktık. Darbelerin bize maliyeti ekonominin kaybıdır" açıklamalarında bulundu.

İstanbul’da büyüdüğünü ve bu şehrin kendisi üzerinde büyük hakkı olduğunu, bütün başarılarını İstanbul’da yaşadığını ifade eden Yıldırım, "Bu şehirde büyüdüm, burada okudum, bu şehir beni milletvekili yaptı, bakan yaptı, başbakan yaptı, meclis başkanı yaptı. Bu güzel şehre, bu müjdelenmiş şehre bir vefa borcumuz var. Şimdi İstanbullular fırsat verecek. Bu borcumuzu ödeyeceğiz. ASKON genel merkezi güzel hizmetlere vesile olsun. Allah gücünüzü kuvvetinizi arttırsın" ifadelerini kullandı.

"İstanbul Türkiye’nin lokomotifi"

73 milyar dolar ihracat gelirini ve milli gelirin yüzde 31’ini İstanbul’un tek başına sağladığını ifade eden Yıldırım, "100 büyük sanayi kuruluşunun 45 tanesi İstanbul’da. İstanbul Türkiye’nin lokomotifi. Türkiye ekonomisi için olmazsa olmaz bir merkez. İstanbul’u geleceğe taşımak sizin elinizde" dedi.

"Fikir senden, destek bizden"

İstanbul ekonomisini geliştirecek vizyon projeleri olduğundan bahseden Yıldırım, "Yapay zekanın, robot projelerinin kullanıldığı bir teknoloji üssü kuracağız. ’Fikir senden destek bizden’ sloganıyla, gençlerle girişimcileri, iş adamlarını bir araya getireceğiz. Gençler bizim en büyük zenginliğimiz. Genç nüfus en büyük güçtür, en büyük kaynaktır" açıklamalarında bulundu.