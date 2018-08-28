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Binali Yıldırım: Değişikliğin iç tüzüğe uyarlanması gerekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 18:52 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım,  Meclis İç Tüzüğünde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu, "24 Haziran seçimleriyle beraber hükümet sisteminde bir değişikliğe gidildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Meclis İç Tüzüğünde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu, "24 Haziran seçimleriyle beraber hükümet sisteminde bir değişikliğe gidildi. Bu değişikliğin iç tüzüğe uyarlanması gerekiyor" diye yanıtladı.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında basın açıklaması yaptı. Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esadov'un daveti üzerine Azerbaycan'a ziyarette bulunacaklarını söyleyen Meclis Başkanı Binali Yıldırım, "Bu ziyaretimiz vesilesiyle ikili ve bölgesel iş birliği, meclisler arasındaki ilişkileri tekrar gözden geçirme fırsatımız olacak. İlişkiler mükemmel düzeydedir" dedi.
Binali Yıldırım, Meclis İç Tüzüğü'nün değiştirilmesine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı: "24 Haziran seçimleriyle beraber hükümet sisteminde bir değişikliğe gidildi. Bu değişikliğin iç tüzüğe uyarlanması gerekiyor. O bakımdan bu konuda grupların kendilerinin ayrı ayrı çalışmaları olacaktır mutlaka. Ve daha sonra bir koordinasyon içerisinde bu başkanlık divanını değerlendirecek ve mecliste bu değişiklik gerçekleşmiş olacaktır. İç tüzük meclisin anayasası niteliğindedir. Olabildiğince geniş katılımla uzlaşmayla yapılması hedeftir. Gayret göstereceğiz bunun için. Yasaları çıkarması için olması gereken asgari değişiklikler yeni yasama dönemiyle birlikte dikkate alınacaktır."

Görüntü Dökümü:

-Binali Yıldırım'ın açıklaması

-Detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Nursima KESKİN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)

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