HABER

Binali Yıldırım, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 19:32 | Son Güncelleme

Sur ilçesinde esnafı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

DİYARBAKIR (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Diyarbakır'daki temasları kapsamında merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde yürüyüş yaparak, vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, esnafla görüştü.

Yıldırım, esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, bol bol fotoğraf çektirdi.

Esnaf ziyareti sırasında Binali Yıldırım'a çeşitli hediyeler verildi ve ikramlarda bulunuldu.

Meyan şerbeti içen Yıldırım, vatandaşa da şerbet ikram etti.

Bir vatandaşın, "CHP'ye oy yok. Kürt kardeşlerin seni başkan yapacak." ifadeleri üzerine Yıldırım sohbet ettiği seyyar satıcılardan alışveriş de yaptı.

Kırmızı dut alan ve vatandaşa ikram eden Yıldırım bir dükkanda döner kesti.

Yıldırım'ın ziyaretleri sırasında vatandaşlar sık sık, "En büyük başkan Binali başkan." sloganı attı.

Esnaf ziyareti sırasında Binali Yıldırım'a AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da eşlik etti.

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
İzmir'de, 'ücretsiz vapur' yoğunluğuİzmir'de, 'ücretsiz vapur' yoğunluğu
55. Kiraz Festivali’nin meşalesi yakıldı55. Kiraz Festivali’nin meşalesi yakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Diyarbakır esnaf ziyareti

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı

Yollar kan gölüne döndü! Acı bilanço

Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı! 2 kilometrelik kuyruk oluştu

Dönüş çilesi başladı! 2 kilometrelik kuyruk

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Otobüste taciz iddiası! Çığlık attı ortalık karıştı

Otobüste taciz iddiası! Çığlık attı ortalık karıştı

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da deprem!

Tekirdağ'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.