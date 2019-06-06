HABER

Binali Yıldırım, Diyarbakır'da konuştu: İstanbul'un size ihtiyacı var

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2019 19:09 | Son Güncelleme

CUMHUR ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, Diyarbakır'da partililerle bir araya geldiği buluşmada, "Diyarbakır'a bayram için gelen bütün hemşehrilerimizin bayram bitince İstanbul'a dönmeleri önemli.

Binali Yıldırım, Diyarbakır'da konuştu: İstanbul'un size ihtiyacı var

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- CUMHUR ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, Diyarbakır'da partililerle bir araya geldiği buluşmada, "Diyarbakır'a bayram için gelen bütün hemşehrilerimizin bayram bitince İstanbul'a dönmeleri önemli. Çünkü Diyarbakırlılar, sevgili hemşehrilerim İstanbul'un size ihtiyacı var. 23 Haziran'da bu işi bitiriyor muyuz? Yarım kalan hesabı görüyor muyuz?" dedi.
Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Yıldırım, burada partililere seslendi. Konuşmasına Kürtçe, "Nasılsınız? İyi günler. Bayramınız kutlu olsun. Günümüz mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun" diyerek başlayan Yıldırım, Ramazan Bayramı'nda Diyarbakırlılarla buluşmaktan bahtiyarlık duyduğunu söyledi.
'6-8 EKİM OLAYLARI DİYARBAKIR'IN TARİHİNDE KARA BİR LEKEDİR'
Yıldırım, Diyarbakır'da geçen yıllarda yaşanan terör olaylarına da değinerek, terörün, milletin kardeşliğine zarar verdiğini ifade ederek, "Maalesef bölücü PKK terör örgütü buraları yaktı, yıktı, çukurlar kazdı. Birçok insanımız hayatını kaybetti. Birçok güvenlik gücümüz Mehmetçiğimiz, polisimiz, güvenlik korucumuz şehit oldu. 6-8 Ekim olayları da Diyarbakır'ın tarihinde kara bir lekedir. O gün insanları kışkırtan, sokağa çıkaran, masum insanların hayatının yok olmasına sebep olanlar aslında sadece Diyarbakır'a değil milletin kardeşliğine de çok büyük zarar verdiler" dedi.
'İSTANBUL'DA 250 BİN DİYARBAKIRLI VAR'
İstanbul'da 250 bin Diyarbakırlı'nın yaşadığına dikkat çeken Yıldırım, "İstanbul denilince Türkiye, Diyarbakır, Van, Siirt, Elazığ, Malatya, Batman, Mardin, Adıyaman, Şırnak, Hakkari akla gelir. Velhasıl Diyarbakır denilince Edirne, Hatay, Antalya, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, 80 vilayet akla gelir. İstanbul Türkiye'nin özetidir. 250 bin civarında Diyarbakır doğumlu kardeşimiz İstanbul'da yaşıyor, dünya şehri İstanbul'da oturuyor" diye konuştu.
Yıldırım, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı da vererek, şöyle konuştu:
"Topraklarımıza gözümüz gibi bakacak mıyız Diyarbakır? Bu topraklarda biz et ve kemik gibiyiz. Asırlardır bir ve beraber yaşadık. Sevinçte de tasada da bir olduk. Ama hiçbir zaman bu ülke ve topraklar üzerinde operasyon yapanlara kalkanlara prim ve yol vermedik. Bunu da en güzel şekilde Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Doğu ve Güneydoğu illeri yaptı. İstiklal mücadelesini başlatırken, Ankara'da Büyük Millet Meclisini toplayan Gazi Mustafa Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da Lazistan mebusu da vardı. Anadolu'nun her tarafından temsilci vardı. Onun için bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlara, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere asla prim vermeyeceğiz. İnadına bir, beraber, iri, diri kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız inşallah. Bu topraklar hepimize yeter. Bu güzel ülke hepimize yeter. Paylaşacak o kadar şeyimiz var ki ayrışacak hiçbir şeyimiz yok."
'İSTANBUL'UN SİZE İHTİYACI VAR'
Yıldırım, İstanbul'da yaşayan Diyarbakırlılar'dan desteğini isteyerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"23 Haziran'a hazır mıyız? Diyarbakır'a bayram için gelen bütün hemşehrilerimizin bayram bitince İstanbul'a dönmeleri önemli. Çünkü Diyarbakırlılar, sevgili hemşehrilerim İstanbul'un size ihtiyacı var. İstanbul'da buluşuyor muyuz? 23 Haziran'da bu işi bitiriyor muyuz? Yarım kalan hesabı görüyor muyuz? Allah sizden razı olsun."
TARİHİ SUR İLÇESİNİ GEZDİ
AK Parti'deki bayramlaşma programının ardından Yıldırım, tarihi Sur ilçesini gezdi. Gazi Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Yıldırım'a Diyarbakırlılar yoğun ilgi gösterdi. Gördüğü yoğun ilgiden dolayı teşekkürlerini ileten Yıldırım, gezisi sırasında kendisini takip eden gazetecilere meyan şerbeti ikram etti.

FOTOĞRAFLI

Binali Yıldırım, Diyarbakır'da konuştu: İstanbul'un size ihtiyacı varBinali Yıldırım, Diyarbakır'da konuştu: İstanbul'un size ihtiyacı varBinali Yıldırım, Diyarbakır'da konuştu: İstanbul'un size ihtiyacı varBinali Yıldırım, Diyarbakır'da konuştu: İstanbul'un size ihtiyacı var

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklamaSoylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama
Putin: "Rusya START anlaşmasını iptal etmeye hazır"Putin: "Rusya START anlaşmasını iptal etmeye hazır"

En Çok Okunan Haberler

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ülkelerin liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ülkelerin liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erol Olçok ve oğlunun mezarını ziyaret etti

Erdoğan'dan Erol Olçok ve oğlunun mezarına ziyaret

MHP lideri Devlet Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

Binali Yıldırım Sivas'ta adaşıyla karşılaşınca esprileri art arda sıraladı

Adaşıyla karşılaşınca esprileri art arda sıraladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.