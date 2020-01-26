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Binali Yıldırım, Doğanyol'da depremzedeleri ziyaret etti:

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 19:17 | Son Güncelleme

"Depremin ilk anından itibaren hükümetimiz, yarım saat içerisinde olaylara müdahale etti, gerekli birimler harekete geçti" - "Depremler bizim hayatımızın bir parçası. Depremle yaşamayı öğreneceğiz. Bunu yaparken de süratle, aralıksız bu binalarımızı, yapılarımızı gözden geçireceğiz ve gerekeni yapacağız" - "Gün bir olma, beraber olma, kardeş olma günüdür. Bunu da en güzel şekilde gösterdi milletimiz"

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.

Yıldırım, beraberinde AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay ve diğer ilgililerle depremden etkilenen Gökçe Mahallesi'ne gitti.

Mahalleye kurulan bir çadırı ziyaret ederek depremzedelerle görüşen Yıldırım, burada, hayatını kaybedenler için dua etti.

Ardından depremde hasar gören binaları inceleyen Yıldırım, ailelere taziye ziyaretleri gerçekleştirdi.

- "Çok şükür yaralıların hayati tehlikesi yok"

Temaslarının ardından gazetecilere açıklama yapan Binali Yıldırım, deprem dolayısıyla hem Elazığ'da hem de Malatya'da ciddi hasarlar oluştuğunu söyledi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, "Binin üzerinde yaralı vatandaşımız oldu. Onların da tedavileri büyük oranda tamamlandı. Çok şükür yaralıların hayati tehlikesi yok. Öncelikle vefat eden bütün vatandaşlarımızın, yakınlarının, milletimizin başı sağ olsun. Depremin ilk anından itibaren hükümetimiz, hemen yarım saat içerisinde olaylara müdahale etti, gerekli birimler harekete geçti."

Yıldırım, aradan geçen 40 saat içerisinde 45 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığına işaret ederek, şunları aktardı:

"Bunu başarabilen çok az ülke vardır. Hamdolsun Türkiye'de bu başarılmıştır çünkü bütün görevliler zaman mefhumunu dikkate almadan, zamanla yarışarak çalışmışlardır. Telefonların sinyalini takip ederek, en ufak bir inilti sesini dahi takip ederek, oradan yığınlarca betonun altından o vatandaşlarımızı, o yavrularımızı, o kadınlarımızı çıkarmayı başarmışlardır. Allah onlardan razı olsun. Cumhurbaşkanımız dün buradaydı, o da gerekli talimatlarını verdi, hasta ziyaretleri yaptı."

Ekiplerin hasar tespit çalışmalarını hızlı şekilde sürdürdüğünü kaydeden Yıldırım, "Giden mal geri gelir ama giden can geri gelmez. Bundan sonraki yapmamız gereken, ev yaparken mutlaka bu işlere dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece devletin kontrolüne bırakmamak lazım. Çünkü can bizim canımızdır. Biz evi niye yapıyoruz, daha rahat ve konforlu yaşayalım diye. Kendimize ileride mezar olacak diye ev yapar mıyız?" ifadelerini kullandı.

- "Depremle yaşamayı öğreneceğiz"

Elazığ depreminin büyük bir felaket olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"6,8 şiddetindeki bir depreme rağmen can kaybının bu kadar az olması büyük bir başarıdır. 40'ın altında vefat eden var, 45 sağ kurtulan var. Şunu bilmeliyiz ki Anadolu toprakları hep fay hattı üzerinde kurulu. Depremler bizim hayatımızın bir parçası. Depremle yaşamayı öğreneceğiz. Bunu yaparken de süratle yapılarımızı gözden geçireceğiz ve gerekeni yapacağız."

- "Şimdi yaraları sarma zamanıdır"

"Erzincanlıyım, babamdan, dedemden hep 1939 depremini çok dinledim. O zaman Erzincan'da evinde cenaze olmayan bir hane kalmamış. Bütün şehir yerle bir olmuş." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dolayısıyla büyük acı orada kalmıyor. Yıllar boyu devam ediyor. Bütün insanların ruh halini olumsuz etkiliyor. Şimdi yaraları sarma zamanıdır. Süratle, herkes seferber olmuş durumda. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, Sağlık, İçişleri, Çevre ve Şehircilik ve Aile Bakanlığı gayret ediyor, çalışıyor. Üstüne üstlük vatandaşlarımız İzmir'den, Muğla'dan, Erzurum'dan, Türkiye'nin her yerinden akın akın 'Ben ne yapabilirim, ben nasıl destek olabilirim?' bunun telaşı içerisinde buralara geliyor. Bu da bizim milletimizin güzelliğidir. Bizim milletimizin önemli bir özelliğidir. Zorda, darda, sıkıntılarda bir araya gelmek, dayanışma ve kardeşlik içerisinde olmak... Gün bir olma, beraber olma, kardeş olma günüdür. Bunu da en güzel şekilde gösterdi milletimiz."

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