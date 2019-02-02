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Binali Yıldırım, Doğu Perinçek'i Kabul etti 

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 17:53 | Son Güncelleme

 TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile görüştü.

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ / İstanbul, (DHA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile görüştü.
Tuzla'daki seçim çalışmalarının ardından Kavacık'taki seçim ofisine gelen Binali Yıldırım, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak yaklaşık yarım saat sürdü. Çıkışta açıklama yapan Perinçek, "Sayın Meclis Başkanımız Binali Yıldırım ile görüştük. Çok güzel bir görüşme oldu. Görüşmede vatanımızın bütünlüğü ve Türkiye'nin önündeki zorlukları hep birlikte göğüslemek ve Türkiye'nin ekonomisinin de bir üretim ekonomisi ile çıkması konularında karşılıklı görüş alışverişi yaptık. Şu anda inanıyoruz; Türkiye bu zorlukları, çetin koşulları yenecek kabiliyete güce sahiptir. Milletin bütün güçlerini bunun için birleştirmek hepimizin görevidir" dedi.

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