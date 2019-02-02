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Binali Yıldırım, Doğu Perinçek’i kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 18:13 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i Kavacık’taki seçim ofisinde kabul etti.TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i Kavacık’taki seçim ofisinde kabul etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i Kavacık’taki seçim ofisinde kabul etti.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i Kavacık’taki seçim ofisinde kabul etti. Ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Perinçek, “Vatanımızın bütünlüğü, Türkiye’nin önündeki zorlukları hep birlikte göğüslemek ve Türkiye’nin buradan bir üretim ekonomisiyle çıkması konularında karşılıklı görüş alışverişi yaptık. Ve şuna da güveniyoruz, inanıyoruz. Türkiye bu zorlukları, bu çetin koşulları yenecek kabiliyete, birikime, güce sahiptir. Milletin bütün güçlerini bunun için birleştirmek hepimizin görevidir” dedi.

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