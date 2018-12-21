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Binali Yıldırım, dünkü programda seçim maratonunu mu başlattı?

SEÇİM HABERLERİ  | 21.12.2018 10:47 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İstanbul adayı olması beklenen TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın dün katıldığı program şaşkınlık yarattı. Yıldırım'ın programı, 'seçim maratonunu mu başlattı?' sorusunu akıllara getirdi?

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, dün Ulaştırma Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden UKOME kararına aykırı geçiş yaptığını bilmeyen ve binlerce liralık ceza yazılan hafif ticari araç sahipleri ile bir araya geldi.

ANKARA KULİSLERİNDE ŞAŞKINLIK YARATTI

Sözcü gazetesinden İsmail Şahin'in haberine göre, Yıldırım'ın TBMM Başkanı sıfatı ile toplantıda bulunmasının kulislerde şaşkınlık yarattığı belirtildi. Meclis Başkanı Yıldırım, ceza yazılan araç sahiplerinden oluşan 18 kişilik heyetle yaptığı basına kapalı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın bir Ulaştırma Bakanı gibi duruma el koyup mağduriyetleri giderecek düzenlemelerin müjdesini vermesi Ankara kulislerinde şaşkınlıkla karşılandı.

Sözcü'de yer alan haberde Yıldırım'ın bu hareketi, "Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde ilk defa dün akşam yasama organının başkanının yürütmenin faaliyetlerine doğrudan katılarak, hükümet adına yasal düzenleme sözü verdiği görüldü." şeklinde yorumlandı.

YEREL SEÇİM MARATONUNU MU BAŞLATTI?

Haberde, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın “af müjdesiyle” yerel seçim maratonunu başlattığı da soru işareti olarak yer aldı.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Acaba bu iki ay sonra seçim olmasaydı binali Yıldırım İstanbul’dan aday olmasaydı bu olayı bu cezaları iptal ettirecek miydi bunu bu millet yemeyecek çünkü bu millet seçimden sonra bunun bedelini çok daha pahalıya ödeyecek
meclis başkanı ama istanbullu köprü mağdurları için kendi partisini eleştiriyor ne kadar da demokrat bir yaklaşım..akepe demek zaten hoşgörü demek değil mi !! keza izmire aday olan şahıs ta eylem yapan izban çalışanlarının sorunlarını çözüyomuş gibi çalışmalar vs..artık bunlara hala inanan varsa ucuz işlere ne diyim ..allahın verdiği akla hakaret değilse ne dir.
O Türkiyenin Binali ağbey i
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