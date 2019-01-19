HABER

Binali Yıldırım e-spor sahnesinin açılışını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 17:19 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA-TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da e-spor sahnesinin açılışını yaptı.

Binali Yıldırım e-spor sahnesinin açılışını yaptı

İSTANBUL DHA-TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da e-spor sahnesinin açılışını yaptı. Salona torunu ile gelen Yıldırım oyuncularla sohbet etti.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 5'inci e-spor platformu Riot Games Espor Sahnesi'nin açılışını yaptı. 12 yaşındaki torunu Bahar Sena ile salona gelen Yıldırım sporcularla sohbet etti.

Yıldırım "Beni buraya torunum getirdi. Dede, orada kocaman bir dünya var. Bilgisayar başından dünya şampiyonlukları yapılıyor. Bugün açılış var, beni götür dedi. Bahar Sena sayesinde buradayım. Sizin isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı görüyoruz. Hepsini rahatça yapabilmeniz, önünüzü açmak için gayret ediyoruz. Bu yatırımlar, bu imkanlar hepsi sizler için seferber ediliyor. Kısacık sürede e-sporun 4 milyon aktif oyuncusu olmuş maşallah Türkiye'de. Oyuncu var, taraftar var, federasyon var, şimdi stadınız da oldu. Bakın bu salon bin kişilik. Avrupa'nın en büyüğü" dedi.

TÜRKİYE'DE 4 MİLYON TAKİPÇİ VAR
Dijital oyun müsabakaları, takımlar ve rekabet ekseninde oluşan bir ekosistem olan e-spor, yeni bir spor branşı olarak tanımlanıyor. Birçok alt dalı olan e-spor, farklı oyun firmalarının oyunlarından oluşuyor. Oyuncuların profesyonel sporcular gibi, koçları, menajerleri ve yorumcular bulunuyor. Takımlar arasında da yüksek transfer ücretleriyle oyuncu satışı gerçekleşiyor. Karşılaşmalar e-spor için hazırlanan özel sahnelerde yapılıyor. On binlerce seyirci müsabakaları salonlarda, milyonlarcası da internetten izliyor. Twitch ve Youtube platformları üzerinden canlı yayın yapılıyor. Türkiye'de ise futboldan sonra en çok seyirci çeken spor branşları arasında. Türkiye'de 12 milyon oyuncu, 4 milyon e-spor takipçisi var. Oyuncuların yaş ortalaması ise 20.
(FOTOĞRAF)

Binali Yıldırım e-spor sahnesinin açılışını yaptıBinali Yıldırım e-spor sahnesinin açılışını yaptı

PARTNERSeda Sayan affetmedi! İmajım sarsıldı savcı bey!Seda Sayan affetmedi! İmajım sarsıldı savcı bey!
Güneşi gören İstanbullular sahile akın ettiGüneşi gören İstanbullular sahile akın etti
İzmir'de "en güzel deve" seçildiİzmir'de "en güzel deve" seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Horluyorum' diyen Danla Bilic bunu da Instagram'dan paylaştı

'Horluyorum' diyen Danla Bilic bunu da Instagram'dan paylaştı

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya Emniyet Müdürlüğünde korkunç intihar!

Emniyet Müdürlüğünde panik! İntihar etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Bakan Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

Günlük burç yorumları 19 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.