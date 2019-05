Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile ortak yayına katılacak mı? 'Tek bir şartım var' dedi

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, FOX TV'deki Çalar Saat programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

ORTAK YAYINA KATILACAK MI?

Son günlerde merak konusu olan "Ekrem İmamoğlu ile ortak yayına katılacak mı?" sorusuna yanıt veren Binali Yıldırım, "Bunun planlaması yapılır. Birlikte karar vermemiz lazım. Hangi kanalda kiminle yapacağımız benim açımdan farketmez. Hiçbir problem yok. Ben her türlü her yerde her platformda varım." ifadelerini kullandı.

'TEK ŞARTIM VAR'

Ortak yayın için tek bir şartının olduğunu belirten Yıldırım, "Sadece İstanbul'u konuşmak istiyorum. İstanbul dışında konuşamayacağımdan değil, ama İstanbullulara haksızlık etmek istemem. Ben İstanbul adayıyım ve İstanbul'un sorunlarını konuşurum." dedi.

Öte yandan İmamoğlu da 'ortak yayın' teklifini kabul ettiğini belirtmişti.