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Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayının günü ve moderatörü belli oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 10.06.2019 10:41 | Son Güncelleme

AK Partili Mahir Ünal ile CHP'li Engin Altay, ortak basın toplantısında, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak canlı yayının günü, saati ve moderatörünü açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı programın 'eşit süre, eşit soru' ilkesine göre yapılacağını açıkladı.

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak canlı yayının detayları açıklandı. Programa ilişkin detayları AK Partili Mahir Ünal ve CHP'li Engin Altay ortak basın toplantısında kamuoyuna duyurdu.

Mahir Ünal yaptığı açıklamada, "Mutabık kaldığımız bir protokolü sizlerle paylaşacağız. 23 Haziran İstanbul seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Sayın Binali Yıldırım ve sayın Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21:00'de bir araya geleceklerdir. Canlı yayın tüm kanallarda yayınlanacak şekilde ortak yayınla gerçekleştirilecektir. Moderatörlüğü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir. Program Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek." dedi.

UĞUR DÜNDAR REDDETMİŞTİ

Binali Yıldırım, moderatörlük için ilk olarak Uğur Dündar'ın ismini gündeme getirmiş Dündar ise bunu reddetmişti.

Programda moderatörlüğü yapmayacağını vurgulayan Dündar, “Kendime ve toplumuma karşı duyduğum sorumluluğun bilinciyle, bu açık oturumda adaletin terazisini milim saptırmayacağıma ve geçmiştekilerde olduğu gibi, her iki tarafın da yayın sonrasında teşekkürleriyle karşılaşacağıma en ufak şüphem yoktur. Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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