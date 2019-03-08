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Binali Yıldırım 'en çok ilgimi çekiyor' dediği İstanbul projesini açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 08.03.2019 09:39 | Son Güncelleme

FOX TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, projeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Parasal bakımından en büyük proje metro. Ama benim daha çok ilgimi çeken, yeşil ağ projeleri" diyen Yıldırım, İstanbul'da yatay mimarinin zorunlu tutulacağını açıkladı.

Binali Yıldırım 'en çok ilgimi çekiyor' dediği İstanbul projesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat Programı'na konuk oldu.

İstanbullunun kendisinden pek bir şey istemediğini söyleyen Yıldırım, "Bizler senin, trafik proglemimizi, ulaşımla ilgili oproblemlerimizi çözeceğinizi biliyoruz dediler. Senin gençlerle ilgili projelerini bilmek istiyoruz diyorlar. Çok yoğun bir ilgi var. insanlarla çok haşır neşir oluyorum, bu da beni mutlu ediyor" diye konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İstanbullu pek bir şey istemiyor benden. Bizler senin, trafik proglemimizi, ulaşımla ilgili oproblemlerimizi çözeceğinizi biliyoruz dediler. Senin gençlerle ilgili projelerini bilmek istiyoruz diyorlar. Çok yoğun bir ilgi var. insanlarla çok haşır neşir oluyorum, bu da beni mutlu ediyor.

"(Ekrem İmamoğlu) Başarılar diliyorum.

KÜRTLERDEN OY ALABİLECEK Mİ?

"(Kürtlerin Yıldırım'a oy vermeye eğilimli söylemi) Bunun arkasında HDP'nin CHP'yi destekleyeceğini açıklaması olabilir. Ben bütün İstanbullunun oylarına talibim. Kimsenin oyu bir başkasının cebinde değil. Ben bütün kesimlerden oy alabileceğimi düşünüyorum. Bu şehirde yaşayanları ayrıştırmanın bir anlamı yok. Hizmet herkese lazım. Hizmette siyaset olmaz.

"Parasal bakımından en büyük proje metro. Ama benim daha çok ilgimi çeken, yeşil ağ projeleri. Silivri'den Tuzlaya'da kadar İstanbul'un dereleri var. Bu dereleri, kuzey İstanbul'un 5'te 4'ü yeşil. Yerleşim E5 ile E6 arasında. Sorun da bu zaten. Doğu batı istikâmetinde trafik var. Biz kuzey ile güneyi birbiriyle buluşturacağız.

fox

İSTANBUL'DAKİ BETONLAŞMA

"Olan olmuş. Yatay mimari istanbullular bize yetki verirse özendirilecek hatta mecbur tutulacak.

Siz Belediye Meclislerinde kavga olduğunu gördünüz mü? Büyük millet Meclis'inde kavga var. Bu işin yolu belli. Şahsa özel sipariş üzerine imar planı benden geçmez.

İmar disiplinine ihtiyaç var. Sizden geçenleri başka bir yerden yaparsak o zaman sıkıntı. Buna da çalışacağız, Ankara ile yapacağız."

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