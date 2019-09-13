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Binali Yıldırım Erzincan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2019 19:38 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım Erzincan'da

ERZİNCAN (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan'da yapımı devam eden yatırımların inşaat çalışmalarını inceledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ile memleketi Erzincan'ı ziyaret eden Yıldırım'ı, Erzincan Havalimanı'nda, Vali Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, partililer ve vatandaşlar karşıladı.

Bir süre havalimanında vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım ve Yılmaz, vatandaşlarla özçekim yaptı.

Milletvekili Yıldırım, daha sonra beraberindekilerle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 250 yataklı ek hizmet binası inşaatını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Buradaki temaslarının ardından yapımı devam eden 12 bin 500 kişilik stat inşaatını inceleyen Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ve müteahhit firmadan bilgi aldı.

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