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Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 15:55 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrilerinden 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim için partisine destek istedi.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrilerinden 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim için partisine destek istedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu. Yıldırım, Erzincan Havalimanında Vali Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, il protokolü, partililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.
Binali Yıldırım, karşılama merasiminin ardından kent merkezinde Yeni Sanayi bölgesindeki esnafa hitap etti.
Yıldırım buradaki konuşmasında, "1994’ü hatırlayın. İstanbul’da neler olduğunu hatırlayın. Çamur, çukur, çöp. Hava kirliliği, Haliç’in müşkül kokuları. Ne oldu? 27 Mart’ta 94’te o geldi. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan geldi. İstanbul’u ayağa kaldırdı. Bugün artık İstanbul’da çöpte konuşulmuyor. Çamurda konuşulmuyor. Hava kirliliği de konuşulmuyor. Ama hayat devam ediyor. Sorunların şekli değişti. Şimdi İstanbullular ne istiyor? Trafik sorununu çözün istiyor. Otopark yapın diyor. Daha çok yeşil alan yapın diyor. Depreme karşı tedbir alın diyor. Gençlere, kadınlara belediyede daha çok yer verin. Onlar geleceğin İstanbul’un da yerini alsın diyor. Akmayan suyundan çöp dolu sokaklarından hava kirliliğinden İstanbul’da eser yok" diye konuştu.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde hemşehrilerinden destek isteyerek cadde turu attı, vatandaşlarla selamlaştı.

Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu

Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu

Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu

Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu

Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu

Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu

Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu

Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu

Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu

Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu

Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu

Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu

Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu

Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu

Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu

Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu

Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu

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