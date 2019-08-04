Binali Yıldırım Erzincan'da rafting yaptı

Rafting yapmanın güzel ve heyecan verici olduğunu anlatan Yıldırım, "Herkese tavsiye ederim. Fırat'ın bu dingin sularında hayatın en heyecanlı anlarını yaşamak mümkün. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi rafting kulübü sağ olsun bize böyle bir imkan hazırladı. Biz çocukluğumuzda ırmağa girip çimerdik ama bu ondan daha heyecan verici bir şey. Çok güzel bir zaman geçirdik, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

