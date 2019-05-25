HABER

Binali Yıldırım, Erzincanlılarla iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 23:27 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "İstanbul zaten bir marka ancak İstanbul'u dünyanın parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmak boynumuzun borcudur. Bunu nasıl yapacağız hemşehrilerim, 23 Haziran'da oylarımızla sandıkları tıka basa dolduracağız. 24 Haziran'da da 'Bismillah' deyip, işe başlayacağız" - "YSK'yi ilk günlerde göklere çıkaran CHP adayı, 'En güvendiğim kurum Yüksek Seçim Kuruludur' diyen aday, sonuç açıklandığında zıvanadan çıktı" - "Hukuk devleti ve demokrasi bizim lehimize olunca güzel, olmayınca kötü. Peki soruyorum, Antalya, Mersin, Adana, Ankara'da kazandınız o zaman demokrasi, hukuk devleti var, İstanbul'da foyanız meydana çıkınca ne demokrasi var, ne de hukuk var. Böyle şey olur mu?"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul zaten bir marka ancak İstanbul'u dünyanın parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmak boynumuzun borcudur. Bunu nasıl yapacağız hemşehrilerim, 23 Haziran'da oylarımızla sandıkları tıka basa dolduracağız. 24 Haziran'da da 'Bismillah' deyip, işe başlayacağız." dedi.

Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği ve Erzincan Kültür Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına katılan Yıldırım, ramazanın mübarek ve hayırlı olmasını dileyerek, programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

31 Mart seçimlerini ve sonrasında yaşananları hatırlatan Yıldırım, bütün bilgiler toplanarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) müracaat edilme sürecini anlattı. Binali Yıldırım, şöyle deva etti:

"YSK bütün bu iddialar ve bilgileri değerlendirdi, yerinde incelemelerde bulundu. Sonunda 'Evet bu seçimde şaibe ve yolsuzluk vardır' diyerek, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bu şartlar altında YSK 23 Haziran'da seçimin tekrar edilmesini ilan etti. YSK'yi, ilk günlerde göklere çıkaran CHP adayı, 'En güvendiğim kurum Yüksek Seçim Kuruludur' diyen aday, sonuç açıklandığında zıvanadan çıktı. 'Kınıyorum. YSK'yi kınıyorum' demeye başladı. Hele hele parti temsilcileri çete üyesi olarak ilan ettiler, Yüce Divan'la tehdit ettiler, 'sokağa çıkamazsınız' dediler. Velhasıl söylenecek söz bırakmadılar. Bu tamamen bir ikiyüzlülüktür. Hukuk devleti ve demokrasi bizim lehimize olunca güzel olmayınca kötü. Peki soruyorum, Antalya, Mersin, Adana, Ankara'da kazandınız o zaman demokrasi, hukuk devleti var, İstanbul'da foyanız meydana çıkınca ne demokrasi var, ne de hukuk var. Böyle şey olur mu?"

23 Haziran'a çok az bir zaman kaldığını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardeşinize, Anadolu'nun bu evladına sahip çıkacak mısınız? 23'ünde bunlara hak ettikleri cevabı Erzincan verecek mi? Ben hemşehrilerime güveniyorum. Her zaman güç verdiniz ve yanımda durdunuz. Değerli kardeşlerim hiçbir zaman mikro milliyetçilik yapmadım, vatan toprağının her köşesinde yaşayan 82 milyon vatan evladının hepsine hizmet veriyoruz. Anadolu'nun her köşesine imzamızı attık. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük, köprüleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz, herkes böyle bilsin. Terör örgütleriyle hiçbir işimiz olmaz. Biz milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini savunan, vatanı, toprağımız, bayrağımız, devletimiz ve milletimiz bir olan büyük bir milletiz."

Tarihte Türkiye'nin hiçbir zaman esaret altına girmediğini hatırlatan Yıldırım, "Toprak bütünlüğümüz değişmiş, bayraklarımız farklı olmuş ama 16 tane büyük devlet kurmuşuz. Her seferinde de bağımsızlık bizim karakterimiz olmuş." dedi.

Türkiye'nin önemli bir konumda olduğunu anlatan Yıldırım, bütün mazlum milletlerin gözü kulağının Türkiye'de olduğunu söyledi. Sürekli oyunlar oynandığına ve operasyonların yapılmaya çalışıldığına dikkati çeken Binali Yıldırım, "En son 15 Temmuz'da yapmaya çalıştılar. O gece hep beraber indik meydanlara alçaklara gereken dersi verdik. Ayyıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Hepinizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

- "24 Haziran güzel bir gün olacak"

Yıldırım, Erzincan doğumlu olduğunu ve 11 yaşında İstanbul'a geldiğini ve bu şehrin kendisine çok şey kattığını anlattı. Milletvekiliği, Bakan, Başbakan ve Meclis Başkanı yaptığını ve şimdi tek arzusunun ve tek görevinin bu mübarek şehre 5 yıl boyunca hizmet etmek olduğunu kaydetti. Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bunu da inşallah 23 Haziran'da sizin vereceğiniz güçlü destekle başaracağız. 24 Haziran güzel bir gün olacak. Önümüzdeki günlerde Kadir Gecesi var. Rabb'im dualarımızı kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Bayramınızı canı gönülden kutluyorum. İki bayram arasında bir bayram daha var. O da 23 Haziran İstanbul bayramı. İstanbul bayramına da hemşehrilerimizi bekliyoruz. Tam kadro bu bayramda hazır olacak mıyız? Erzincan'ın gür sesini duyuracak mısınız?
Makam ve mevki hırsım yok. Rabb'im makamların her türlüsünü nasip etti. Makam ancak millete hizmet edebiliyorsanız, bir anlam ifade eder. Yoksa makamı ne yapayım.”

Her zaman siyaseti millete hizmet amacıyla kullandığını vurgulayan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul zaten bir marka ancak İstanbul'u dünyanın parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmak boynumuzun borcudur. Bunu nasıl yapacağız hemşehrilerim, 23 Haziran'da oylarımızla sandıkları tıka basa dolduracağız. 24 Haziran'da da 'Bismillah' deyip, işe başlayacağız. Bu salonu hınca hınç doldurarak bize destek veren ve birlik ve beraberlik duygusunu doruğa çıkaran bütün hemşehrilerime yürekten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Konuşmanın ardından Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Yıldırım'a köprü cezalarının silinmesine ilişkin katkılardan dolayı hediye takdim etti.

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp... Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'daTBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da
Milli Mücadele’nin 100. yıldönümünde 100 liseli genç 1. Meclis’te buluştuMilli Mücadele’nin 100. yıldönümünde 100 liseli genç 1. Meclis’te buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım Erzincan iftar

En Çok Okunan Haberler

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı!

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı!

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da lahmacun sırası kavgası: 5 yaralı

Lahmacun kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırı! Kılıçdaroğlu'ndan 'geçmiş olsun' telefonu

Gazeteci Önkibar'a yumruklu saldırı!

25 Mayıs 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

25 Mayıs 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Kaçak sakatat işlenen kesimhane mühürlendi, 22 bin TL ceza uygulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.