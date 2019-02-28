Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kanal D'de canlı yayınında Buket Aydın moderatörlüğünde Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ile Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. İşte Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları: İMAMOĞLU'NUN PROJELERİ Çok yoğun bir gün geçirdik. Tabii ki o projelerin detaylarına bakabilmiş değilim. Şöyle genel olarak bilgi verdiler. Bazıları bizimkilerle benzer, bazıları yönetimsel konular. Biz işimize bakıyoruz. İstanbul'a verilmesi gereken mesajları biz veriyoruz. Diğer adaylar da kendilerine göre mesajlarını verecekler, İstanbullu karar verecek. (Çalışmalarınız nasıl gidiyor) Bugün zeytinburnunda idik. Esnafla bir araya geldik. İşçilerle çalışanlarla, STK'larla güzel bir sohbet yaptık. Hem Zeytinburnu'nu konuştuk hem de projelerden bahsettik. Özellikle İstanbul 4.0 ne anlama geliyor bunu anlattık. Çok bilinmiyor. İçeriği hakkında insanların fazla fikri yok bunu anlattık. İstanbul 4.0 akıllı şehir yönetimi dersek hasıl olur. Aslında bildiğimiz geleneksel şehir yönetiminden tek farkı insanlar dertlerini şikayetlerini size iletiyor siz çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. Şehri 7/24 interaktif bir şekilde yönetiyorsunuz. Sorunları birikmeden çözüyorsunuz."

Mehmet Soysal: İstanbul deyince trafik akla geliyor. Siz de yıllardır ulaşıtırma bakanlığı yaptığınız için bu sorunu en yakın bilenlerden birisiniz. Trafikle ilgili ne çözüm önerileriniz var? Projeleriniz nedir? İstanbul trafiğinin mevcut bir durumu var. Bizim de projelerimizle erişmek istediğimiz bir nokta var. Basitleştirerek anlatayım. İstanbul'da günde 31 milyonun üzerinde yolculuk yapılıyor. Hatta 33 milyonu buluyor. Günlük yolculuk sayısı. 2023'te bu 37 milyona çıkacak. İstanbul ölçeğindeki şehirlerle kıyaslandığında bu rakam daha az. Trafikteki sıkışıklık caydırıcı oluyor, dışarı çıkmıyoruz. Daha az seyahat ederek bir anlamda vakti geçiriyoruz. Şimdi İstanbul'un trafiği akmaya devam edecek. 1000 kişi başına düşen araç sayısı 187, Yunanistan'da 500'ün üzerinde. Çözüm toplu ulaşımda. Metro, tramvay banliyö hatları gibi. Şuanda 170 kilometre mevcut uzunluk. 10 Mart'ta yıllardır yapımı devam eden Gebze Halkalı Banliyö Hattı devreye girecek. Onunla birlikte 238 kilometreye çıkmış olacak.

"5 YIL İÇİNDE RAYLI SİSTEMİ 518 KM'YE ÇIKARTIRSAK LONDRA'YI, TOKYO'YU, PARİS'İ GEÇMİŞ OLACAĞIZ" 5 yıl içinde 518 km'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Buna ulaşırsak Tokyo'yu da geçiyoruz, Londra'yı da geçiyoruz. Denizde karşıdan karşıya geçen kişi sayısı 2 milyonun üzerinde. Deniz yoluyla İstanbul'un trafiğini çözeceğiz diyorlar. Kardeşim 33 milyon seyahat var bunun sadece 2 milyonu denizden. Son 10 yılda üç tane köprü geçişi oldu. Denizin katkısı olacak ama öyle çok büyük bir oranda bir şey beklemeyelim. Kısacası İstanbul'un trafiğini 5 yıl içinde "katlanılabilir" akar hale gelecek. Yani 80 km ile sürekli gitmeyecek ama yoğun saatlerde hız düşecek ama kilitlenip kalmayacaksınız. Eğer bir kişi ben İstanbul trafiğini yüzde 100 çözerim diyorsa doğru söylemiyordur. Ben İstanbullulara katlanılabilir bir trafik vaat ediyorum. İstanbul’a geldik, böyle bir toz duman. Her sabah torunlar geliyor. Bakıyorlar dede yok. Torunum Bahar Sena not bırakmış. "Dede Cumartesi günü kahvaltıya bekliyoruz" diye not bırakmış. Bakalım program uygun olursa gideceğiz."

Hande Fırat: Avrasya Tüneli dışında bir projeniz var mı? İki köprü arasında 3 katlı bir tünel projemiz var. Söğütlüçeşme'den başlıyor. Ünalan'dan Altunizade'den iki köprü arasından geçeceğiz, Gayrettepe'den ta Tüyap'a kadar uzanan bir raylı sistem olacak. Bu sistem çok büyük bir yük alacak. Batı-Doğu aksında yeni bir ulaşım akışı olacak. Bu E-'5'e, E-6'ya paralel bir aks. Burada metrobüs var... Metrobüsle ilgili de bir sıkıntı var. Kapasite üzerinde bir çalışma durumu var. Bir otonom sistemiyle kapasiteyi yüzde 50 arttıracağız. Araçlar 18 metrelik. 24 metreye çıkaracağız. Bunlar sinyal alışverişiyle haberleşecek. Duraklara hemen ulaşacak. Bir metrobüs geliyor, hemen tıka basa doluyor. Havasız kalıyor içerisi. Ondan sonraki geliyor o doluyor bu sefer diğeri geliyor o da doluyor. Kapasite artışı burada önemli. Bilişim teknolojilerini kullanarak otonom sistem diyoruz. Geliş mesafelerini ayarlayarak durağa yaklaşıyorlar.

Raylı sistemde bu 518 km'ye çıktığımızda vatandaşlar bulundukları her yerden 750 metre gittiklerinde bir metro istasyonuna ulaşacak. 10 dakikalık bir yürüme mesafesinde bir toplu ulaşım sistemine mutlaka ulaşmış olacak.

Mehmet Soysal: Mevcut otoyolların yetersiz olduğu ortada. Yeni otoyol yapacak mısınız? Yeni otoyollar yapılacak. 240 noktada İstanbul'da trafik düğümleniyor. Bunlar tek tek tespit edildi. Buralarda kavşak çözümleri var. Buradaki lokal damar tıkanıklarını açma projemiz var. Bir de otobüs seferlerini gözden geçireceğiz. 2023'e kadar 6 bin otobüs filosu var bu 8 binin üzerine çıkacak. Otobüs seferlerini koyarken şuna dikkat edeceğiz. Diğer taşıma sistemleriyle entegre sağlanacak. Ayrılıkçeşme'de metrobüste inen bir kişi Sancaktepe'ye gidecekse ona uygun bir otobüs hattı koyacağız. Bu aktarma noktalarına parklar yapacağız. İşini bitirdikten sonra geri dönüp aracını alacak ve evine rahat rahat gidecek. Akıllı trafik yönetimi olacak. Sancaktepe'de bir merkez kuruluyor. İstanbul'un trafiği 7/24 avucunuzun içinde olacak. Mesela ışık 2 dakikaya ayarlanmış ama beklemen gerekmiyorsa pat sana geçiş verecek, yeşil yanacak. Hande Fırat: Otoparklarla ilgili bir projeniz var. Nedir bu proje? Başından beri her evin altına otopark yapılsaydı böyle bir sorun kalmazdı. Otopark yapmazsan şu kadar para ödeyince belediye izin vermiş olacak. Hayır benim paraya ihtiyacım yok otopark yoksa yapım izni vermeyeceğiz. Yapmıyorsa o yapı kullanım iznini alamayacak.

Artık idare edilemez. Bu araçları alıyorsan bu araçları nereye koyacağının da hesabını yapacaksın. Sokaklar park alanı mı? Şu anda sokakların yüzde 40'ı işgal altında. Trafiği tıkayan asıl meselelerden birisi de bu. Bundan sonra herkes otoparkını yapacak. 1 milyon 750 bin otopark ihtiyacı var. Sokakları da kullanmakla birlikte 750 binini ancak yerleştirebiliyoruz. Geriye kalıyor 1 milyon. Hesap yaptık sadece 243 bin ilave kapasite yapabiliyoruz. Bunların yerinin doğru seçilmesi lazım. Bir yanda sokakta arabalar üst üste park edilmiş oluyor sizin park yeriniz bomboş duruyor. Bunu da eş zamanlı ele alacağız. Mehmet Soysal: Londra'da Paris'te gündüz trafik saatlerinde büyük TIR'ları görmüyoruz. Belirli saatlerde giriş izni var. İstanbul'da bir TIR ağırlıklı trafik var, bir de hafriyat kamyonları var. Bunlara yönelik çözüm önerileriniz var mı? Biz bununla ilgili bir adım attık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptıktan sonra büyük araçları birinci ve ikinci köprüden geçirmiyoruz. Bu büyük bir adım. Başlangıçta isteksizdi ama İstanbul trafiğini olağan üstü rahatlattı. Bir müddet hissedildi ama tekrar yeniden arttı. Şimdi otobüsler, TIR'lar merkezden çevreye gidiyor. Buna bir şey daha getiriyoruz. Halkalı tarafından, Ambarlı'ya RO-RO hattı kuracağız. Lojistik merkezler kuracağız. Ürünler büyük araçlarla buralara taşınacak. Küçük araçlarla şehir içine dağıtılacak.