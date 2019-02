Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız

"5 YIL İÇİNDE RAYLI SİSTEMİ 518 KM'YE ÇIKARTIRSAK LONDRA'YI, TOKYO'YU, PARİS'İ GEÇMİŞ OLACAĞIZ"

5 yıl içinde 518 km'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Buna ulaşırsak Tokyo'yu da geçiyoruz, Londra'yı da geçiyoruz. Denizde karşıdan karşıya geçen kişi sayısı 2 milyonun üzerinde. Deniz yoluyla İstanbul'un trafiğini çözeceğiz diyorlar. Kardeşim 33 milyon seyahat var bunun sadece 2 milyonu denizden. Son 10 yılda üç tane köprü geçişi oldu. Denizin katkısı olacak ama öyle çok büyük bir oranda bir şey beklemeyelim. Kısacası İstanbul'un trafiğini 5 yıl içinde "katlanılabilir" akar hale gelecek.

Yani 80 km ile sürekli gitmeyecek ama yoğun saatlerde hız düşecek ama kilitlenip kalmayacaksınız. Eğer bir kişi ben İstanbul trafiğini yüzde 100 çözerim diyorsa doğru söylemiyordur. Ben İstanbullulara katlanılabilir bir trafik vaat ediyorum.

İstanbul’a geldik, böyle bir toz duman. Her sabah torunlar geliyor. Bakıyorlar dede yok. Torunum Bahar Sena not bırakmış. "Dede Cumartesi günü kahvaltıya bekliyoruz" diye not bırakmış. Bakalım program uygun olursa gideceğiz."