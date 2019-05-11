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Binali Yıldırım Esenler'de iftar davetinde konuştu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 22:38 | Son Güncelleme

CUMHUR İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Kayseri İncesu Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin iftar yemeğine katıldı.

Binali Yıldırım Esenler'de iftar davetinde konuştu 

İstanbul,(DHA) CUMHUR İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Kayseri İncesu Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin iftar yemeğine katıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Binali Yıldırım Esenler'de iftar davetinde konuştu Binali Yıldırım Esenler'de iftar davetinde konuştu

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