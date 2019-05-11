Binali Yıldırım Esenler'de iftar davetinde konuştu 

\u0130stanbul,(DHA) CUMHUR \u0130ttifak\u0131 \u0130BB Ba\u015fkan Aday\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Esenler K\u00fclt\u00fcr Merkezi'nde d\u00fczenlenen Geleneksel Kayseri \u0130ncesu K\u0131z\u0131l\u00f6renliler K\u00fclt\u00fcr ve Dayan\u0131\u015fma Derne\u011fi'nin iftar yeme\u011fine kat\u0131ld\u0131.\n(FOTO\u011eRAFLI)\nPARTNERBirlikte uyudu\u011fu pitonu bir anda yeme\u011fi kesince...Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu: Turist artt\u0131, ki\u015fi ba\u015f\u0131 geliri y\u00fckseltmeliyiz (2)Emine Erdo\u011fan, Dar\u00fclaceze sakinleriyle iftarda bulu\u015ftu
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