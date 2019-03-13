HABER

BİNALİ YILDIRIM: ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KİMLİKLER ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE BİR SALDIRI VAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 17:00 | Son Güncelleme

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA  Ak Parti Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde şehit aileleri, gazi ve yakınları, yaşlılar ile engelli vatandaş ile aileleriyle bir araya geldi.  Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Şehitlik her insana nasip olmaz.

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA
Ak Parti Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde şehit aileleri, gazi ve yakınları, yaşlılar ile engelli vatandaş ile aileleriyle bir araya geldi.
Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Şehitlik her insana nasip olmaz. Şehitlik ve gazilik makamları, makamların en yükseğidir. Onlar seçilmiş insanlardır. Bu dünyada kahraman, ahirette peygamber efendimize komşudur. Dünyada, Türkiye'den başka birden çok terör örgütüyle mücadele eden başka bir ülke yoktur. Etnik, dini ve siyasi kimlikler üzerinden Türkiye'ye bir saldırı var ama terörün dini, kimliği, mezhebi, dini ve ırkı yoktur." dedi.
Binali Yıldırım, "Maalesef aramızda birileri hala akıllanmamış. Hayal aleminde yaşıyor. Bu ülkenin beka sorunu yokmuş. Ne zaman unuttunuz, Kilis'e, Hatay'a her gün bir roketin, bombanın düştüğünü? 71 sivil vatandaşımızın hayatını kaybettiğini? Efendim Suriye sınırındaki YPG/PKK teröristleri artık zayıflamış, bize bir zarar vermezmiş. Bunu söyleyenler Afrin'den şehirlerimize roketler, füzeler geldiğinde de ne diyorlardı? 'Efendim bizim askerimizin Afrin'de ne işi var?' Bunlar gerçeklerden kopuk, kendi hayal dünyalarında yaşıyorlar. Memleketin gerçeklerinden bir haberler." diye konuştu.
Şehit ve gazilerin yaptığı fedakarlığın bedelini ödenemeyeceğini anlatan Yıldırım, "Ben de, Cumhurbaşkanı da yanınızda olduk ve olmaya devam edeceğiz. Sizin ayağınıza taş değse bizim içimiz yanar. Az önce Kıbrıs Gazisi amcamız bana söyledi. Gazilerle ilgili bazı farklılıklar var. Bunu biliyorum. Bununla ilgili aşağı-yukarı 27 bin gazimizi ilgilendiren bir mesele var. Gazilikte farklılık olmaz. Herkes vatan, millet, bayrak için seve seve bu mücadeleyi vermiştir. Bunlar arasında ayrılık olmaz. Bu konun takipçisi olacağız. Çok düzenleme yaptık ama belli ki bir iki ufak düzeltmeye daha ihtiyaç var. Bunu düzelteceğiz." şeklinde konuştu

Görüntü Dökümü
-----------
- Yıldırımın salona gelişi
- Yıldırımın konuşması
- Genel ve Detaylar

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Türk kültürünü 34 ülkede tanıtıyorlarTürk kültürünü 34 ülkede tanıtıyorlar
Demirleri çürüyen caminin minaresi yıkıldıDemirleri çürüyen caminin minaresi yıkıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te sıpaya akılalmaz işkence

Bu nasıl insanlık! Korkunç olay

Engelli kadına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

Eş cinayetinin ses kaydı ortaya çıktı: “Ben hapse, sen mezara”

Korkunç cinayette flaş gelişme! Ses kayıtları kan dondurdu

Boeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Havalimanı’nda

Boeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Havalimanı’nda

19 yıl önce Türkiye'nin konuştuğu villa satışa çıkarıldı!

19 yıl önce Türkiye'nin konuştuğu villa satışa çıkarıldı!

Günün her saati uykusuz hissediyorsanız bu öneriler tam size göre!

Günün her saati uykusuz hissediyorsanız bunları deneyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.