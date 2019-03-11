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Binali Yıldırım: Etnik kimliğinizle gurur duyun

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 15:45 | Son Güncelleme

 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Etnik kimliğinizle gurur duyun.

Binali Yıldırım: Etnik kimliğinizle gurur duyun

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Etnik kimliğinizle gurur duyun. Etnik kimlikler sizin fıtratınızdan gelen özelliğinizdir. Bundan dolayı hiçbir zaman aşağılık duygusuna kapılmayın. O kimlik sizin şerefinizdir" dedi.
Binali Yıldırım, Güngören’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kanaat önderleri ile bir araya geldi.
Yıldırım toplantıda yaptığı konuşmada, terör örgütleriyle, bu ülkeyi bölmek parçalamak isteyenlerle, kardeşleri birbirine düşürmek isteyenlerin bir kenara konulması gerektiğinin altını çizdi.
Binali Yıldırım, "Onlarla bölge insanlarını karıştırmamamız lazım. Siz PKK'nın Kürtler diye bir derdi olduğunu zannediyor musunuz? Kürtlerin de Türklerin de en büyük baş belası PKK'dır. Bunu biliyoruz. Kalkınmamızı geciktirdiler. Oralara hizmet gitmesini önlediler. Terör olayları dolayısıyla o bölgelerde güvenlik sorunu oluşturdular. Bunlarla işlerin yapılmasını geciktirdiler. Yüksekova Havaalanı 3 yıl gecikti. 99 defa havaalanı şantiyesini bastılar. Makineleri yaktılar. Çalışanları kaçırdılar. Kim zarar gördü bundan? Orada yaşayan vatandaşlarımız zarar gördü. Onların refahını geciktirdiler. 'Efendim işte Türklere ayrımcılık yapılıyor'. Yok böyle bir şey. Bu terör örgütünün propagandasıdır. Bu ülke, millet ve bu devletin geleceği için canla başla çalışan kim olursa olsun başımızın üstünde yeri var. Bu kadar açık konuşuyorum. Kardeşliğimiz, birliğimizi, dirliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyelim." diye söyledi.

"KİMLİK SİZİN ŞEREFİNİZDİR"
Yıldırım, şöyle devam etti:
"Kürt’seniz Kürtlüğünüzle, Türk’seniz Türklüğünüzle, Laz’sanız Lazlığınızla, Çerkezliğinizle, Arap’sanız Araplığınızla gurur duyun. O kimlik sizin şerefinizdir. Hangi etnik gruba sahip olursak olalım bizi birleştiren ay yıldızlı bayrağımızdır, toprağımızdır, devletimizdir, Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu ilkeler etrafında birleşirsek farlılıklar bizim zenginliğimizdir. "Birlikte istiklal mücadelesini vermişiz. Yedi cephede yedi düvelle mücadele etmişiz. Bütün bunları yaparken birimiz diğerinin kimliğine hiç bakmamışız. Kürt müsün, Türk müsün, Çerkez misin, Roman mısın, Abaza mısın, göçmen misin diye bunlara bakmamışız. Etnik kimliğinizle gurur duyun. Etnik kimlikler sizin fıtratınızdan gelen özelliğinizdir. Bundan dolayı hiçbir zaman aşağılık duygusuna kapılmayın. O kimlik sizin şerefinizdir" dedi. Yıldırım farklı etnik kimliklere sahip olunsa da birlik olmak gerektiğinin unutulmaması gerektiğini belirtti.
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman, AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir'in de katıldığı toplantı sonrası Binali Yıldırım, esnaf ziyaretinde bulundu.

(FOTOĞRAF)

Binali Yıldırım: Etnik kimliğinizle gurur duyun

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