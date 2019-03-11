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Binali Yıldırım: “Etnik kimlik şerefinizdir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 18:49 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, farlılıkların Türkiye’nin zenginliği olduğunu belirterek, "Etnik kimliğinizle gurur duyun.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, farlılıkların Türkiye’nin zenginliği olduğunu belirterek, "Etnik kimliğinizle gurur duyun. O kimlik sizin şerefinizdir. Hangi etnik gruba sahip olursak olalım bizi birleştiren ay yıldızlı bayrağımızdır, toprağımızdır, devletimizdir, Türkiye Cumhuriyeti’dir” dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Güngören’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu kanaat önderleri ile buluşmasında önemli mesajlar verdi. Yıldırım, “Etnik kimliğinizle gurur duyun. Kürt’seniz Kürtlüğünüzle, Türk’seniz Türklüğünüzle, Laz’sanız Lazlığınızla, Çerkezliğinizle, Arap’sanız Araplığınızla gurur duyun. O kimlik sizin şerefinizdir. Hangi etnik gruba sahip olursak olalım bizi birleştiren ay yıldızlı bayrağımızdır, toprağımızdır, devletimizdir, Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu ilkeler etrafında birleşirsek farlılıklar bizim zenginliğimizdir” dedi.

“İstiklal mücadelesinde kimse etnik kimliklere bakmadı”
Yıldırım, etnik kimliklerin Türkiye’nin zenginliği olduğunu vurgulayarak, “Birlikte istiklal mücadelesini vermişiz. Yedi cephede yedi düvelle mücadele etmişiz. Bütün bunları yaparken birimiz diğerinin kimliğine hiç bakmamışız. Kürt müsün, Türk müsün, Çerkez misin, Roman mısın, Abaza mısın, göçmen misin diye bunlara bakmamışız. Etnik kimliğinizle gurur duyun. Etnik kimlikler sizin fıtratınızdan gelen özelliğinizdir. Bundan dolayı hiçbir zaman aşağılık duygusuna kapılmayın. O kimlik sizin şerefinizdir” ifadelerini kullandı.
Yıldırım, farklı etnik kimliklere sahip olunsa da birlik olmak gerektiğinin unutulmaması gerektiğini belirtti.

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