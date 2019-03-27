İSTANBUL (AA)- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Eyüpsultan'da vatandaşlara hitap etti.

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken ile birlikte seçim otobüsü ile ilçeyi dolaşan Yıldırım, Otakçılar ve Rami mahallerinde vatandaşlara hitap etti.

Yıldırım, "Nişanca'da mülkiyetten dolayı bir sıkıntı olduğunu biliyorum. Ortaklıklar var, bu yüzden tapular verilemiyor. Buradan söz veriyorum. İnşallah Deniz Köken başkanımız işbaşına gelirse yapacağımız ilk işlerden bir tanesi buranın tapu sorununu halletmek olacak. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yıldırım, Rami Mahallesi'nde kendisini bekleyen vatandaşları selamladıktan sonra ilçeden ayrıldı.

