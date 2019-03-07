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BİNALİ YILDIRIM FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'U ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 18:21 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA  AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti. Kadıköy'deki kulüp binasında saat 15.45'te Binali Yıldırım ile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç bir araya geldi. Bazı kulüp yöneticilerinin de katıldığı ve basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Yıldırım'a üzerinde "34 Binali Yıldırım" yazılı Fenerbahçe forması hediye edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Ziyaretten görüntüler

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