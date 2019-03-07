Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti. Kadıköy'deki kulüp binasında saat 15.45'te Binali Yıldırım ile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç bir araya geldi. Bazı kulüp yöneticilerinin de katıldığı ve basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Yıldırım'a üzerinde "34 Binali Yıldırım" yazılı Fenerbahçe forması hediye edildi.

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