Binali Yıldırım gazetecilerin sorularını yanıtladı (2) (Aktüel)

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)- AK PARTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "İttifakla seçimlere gidildiği için Ankara'da biraz daha genel siyaset hakim. Ama biz kampanya sonuna kadar ısrarla, İstanbul'u konuşacağız, İstanbul'un geleceğini konuşacağız" dedi. Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını kapsamında Şişli'de bir otelde STK temsilcileri ile bir araya geldi. Binali Yıldırım, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "İSTANBULLULARIN SORUNLARINI DİNLEYECEĞİZ, DAHA ÇOK DİNLEYECEĞİZ, DAHA AZ KONUŞACAĞIZ" Yerel seçimlerde daha çok yerel yönetimlerin konuşulması konusundaki açıklamalarından sonra mevcut tablonun bu konuda nasıl olduğunu sorulması üzerine Yıldırım, "İyi gidiyor, genellikle ilçelere ziyaret yapıyoruz, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyoruz. İlçelerin projelerini, sorunlarını konuşuyoruz. Biz mümkün mertebe kampanyayı yerelde tutmaya gayret ediyoruz. Tabi ittifakla seçimlere gidildiği için Ankara'da biraz daha genel siyaset hakim. Ama biz kampanya sonuna kadar ısrarla, İstanbul'u konuşacağız, İstanbul'un geleceğini konuşacağız, İstanbul'un projelerini anlatacağız. Ve İstanbulluların sorunlarını dinleyeceğiz, daha çok dinleyeceğiz, daha az konuşacağız" dedi. "İSTANBUL ÇÖKECEK BİR ŞEHİR DEĞİL" Yıldırım, bir gazetecinin "Son dönemde İstanbul'da binalar yıkılıyor, İstanbul bir anlamda çöküyor" şeklindeki sorusu üzerine, "O kadar işi abartmayın. İstanbul çökecek bir şehir değil. İstanbul çöktü mü Türkiye çöker. İstanbul Türkiye'yi taşıyan şehir. Bütün şehirlerinde olduğu gibi İstanbul'da da imarla ilgili sorunlar var. İmar barışını benim başbakanlığım döneminde çıkardık. Bugüne kadar 10 milyon müracaat oldu. Bunların tamamı İstanbul'da değil. 81 vilayetimizde bu şekilde yapılarımız var. İstanbul'daki sorunların başında deprem dönüşümü geliyor. Depremle ilgili çalışmalara çok daha hız vereceğiz. Çünkü deprem mutlak bir tehdit, ne zaman olacağını bilemediğimiz için öncelikle bir envanter çalışmasını tam olarak bitireceğiz. Bazı araştırmalar acil olarak dönüştürülmesi gereken 30 bin yapı var diyor. Bazı kaynaklar 50 bin diyor. Gerçek sayıyı önce tespit edeceğiz ve yerinde gönüllü dönüşümle bu işi halletmiş olacağız. Bir yandan yapılıyor, yapılanları söylemiyorum ben, yapılacakları söylüyorum. 1994'den bu yana zaten yapılıyor. Bundan sonra yapacaklarımızla bu süreç tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu. "ÖNÜMÜZE NE GELİYORSA YİYORUZ" Binali Yıldırım, yüksek seçim temposuyla nasıl başa çıktığının, özel olarak tükettiği bir şeyin olup olmadığının sorulması üzerine, "Bana insanlar enerji veriyor. Yenilenebilir enerji diye bir şey var. Son zamanlarda benim enerjimi yenileyen de insanların heyecanı, mutluluğu ve insanların ilgisidir. İnsanları, insan sevgisini gördüğümde bütün yorgunluğum kayboluyor. Herkes gibi ne bulursam yiyoruz. Önümüze ne geliyorsa yiyoruz. Bazen de kontrol edemiyoruz, fazla kaçırıyoruz. Sonra arkadaşlar uyarıyorlar zaman zaman. Yemek seçicilik huyum yok" şeklinde konuştu.

